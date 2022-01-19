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唐吉訶德二店全新四種美食攤開箱　還能代煎日本和牛

▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位，圖為彩食健美的蜜柑大福。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位，圖為彩食健美的蜜柑大福。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-19 16:44:44

日本知名的連鎖雜貨業者唐吉訶德DON DON DONKI，先前在台首間店就造成數週的排隊風潮，替西門町挺商圈帶來好久不見的人龍，現在二號店也即將在明（20）日開幕，地點選在光華商場商圈，未來也會同樣24小時營業，估計又將吸引大量排隊人潮。《NOWnews今日新聞》今（19）天特別搶先直擊，特別整理這次二店的美食攤位，先替大家聞香一下。

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現烤和牛串專賣攤位牛串近藤
現烤的和牛串香氣直撲鼻，這回DON DON DONKI二店提供了日本和牛串（99元）、日本和牛牛排串（149元），還有當日限定特色串（199元2串），最特別的是還提供了日本和牛代煎服務，現場買的生鮮肉品，也只要10元就能代客調理。

▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位，圖為現烤和牛串專賣攤位牛串近藤。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位，圖為現烤和牛串專賣攤位牛串近藤。（圖／記者劉雅文拍攝）
日式糰子的MOCCHI-MOCHI
提到日本美食，不能被遺漏的就是日式糰子了，這次美食攤位也搬來道地日本風味，根據業者悄悄透露，最熱門第一名就是經典的日式醬油糰子，其次則是濃郁香氣的芝麻與帶有顆粒口感的毛豆口味。

▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位，圖為日式糰子的MOCCHI-MOCHI。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位，圖為日式糰子的MOCCHI-MOCHI。（圖／記者劉雅文拍攝）
稻荷壽司玉屋
另外，喜歡豆皮壽司的民眾有福了，這次稻荷壽司玉屋推出多款豆皮壽司，光是壽司皮就有柚子皮、黑糖皮與原味三種，內餡則是有高菜、芥末、柚子胡椒以及原味等，讓民眾可以選擇自己喜歡的組合（單個38元）。

▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位，圖為稻荷壽司玉屋。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位，圖為稻荷壽司玉屋。（圖／記者劉雅文拍攝）
大福的專賣店彩食健美
DON DON DONKI也沒有忘記喜歡吃甜的民眾，美食攤位中還設有大福專賣店，特推完整包著水果的日本大福，不只有草莓大福，店員私心推薦蜜柑與青森蘋果大福，店家還會附上專屬紅線，讓民眾可以帶回家切開大福好好享用，想品嚐道地美味的民眾，可得親自嚐鮮了！（均一價每個99元）

另外，先前一店就有的知名烤地瓜攤位，也完整的在二店保留，熱銷的紅霧島地瓜在這裡也吃得到，以及高糖度的紫地瓜，跟有栗子香氣的金時地瓜。

▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位之外，也保有一店的特色烤地瓜攤位。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位之外，也保有一店的特色烤地瓜攤位。（圖／記者劉雅文拍攝）
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