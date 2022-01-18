足球／目標世界盃！中華女足亞洲盃首戰中國 2旅日歸隊
中華女足要藉亞洲盃打進世界盃，20日亞洲盃小組首戰將對上中國隊，今(18)日賽前記者會，隊長丁旗表示，這次目標就是世界盃門票，要努力在小組賽獲得好成績晉級，拿下門票。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-18 16:17:48
本屆亞洲盃同時為2023年紐澳女子世界盃外圍賽，由於世界盃擴編參賽名額，從24隊增為32隊，亞洲名額從5隊增為6隊，洲際資格賽勝出名額也從1席增為2席，換言之，若中華女足能順利闖進亞洲盃前6強，就篤定進軍世界盃，即使止步7、8強，也有機會透過附加賽爭取世界盃的門票。
中華女足從會外資格賽打進會內賽，總教練越後和男今天受訪時表示，對於能挑戰亞洲盃感到興奮，2位旅日門將蔡明容與程思瑜與球隊會合後，讓球隊士氣大振也分享旅外經驗，相信會有好的開始。
丁旗則說，目前隊內氣氛不錯，隊上有很多年輕選手，大家願意積極討論該改進的問題，「心態上都是以拿到世界盃名額為主，小組賽要取得好成績，才能取得世界盃名額。」
首戰對手中國教頭水慶霞和隊長王珊珊都表示，過去雙方交手多次，彼此算是熟悉的對手，希望能先展現出中國隊的精氣神，把自己做好。兩軍曾在2018亞運及2020東京奧運資格賽交手，中華隊以0:1及0:5落敗。
2022印度女子亞洲盃-中華隊賽事資訊
1/20 18:00 (台灣時間) vs 中國
1/23 22:00 (台灣時間) vs 印度
1/26 22:00 (台灣時間) vs 伊朗
轉播資訊：愛爾達電視 live直播