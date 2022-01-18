民進黨台南黨部發送小英「福運旺來」春聯 「萌虎」紅包

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今年的春聯賀詞為「福運旺來」，以生肖「虎」的發音近似「福」為發想，祝賀國人虎年福運當頭、氣勢暢旺，事事如意，幸福連年來，賀詞旁還有總統蔡英文與副總統賴清德的署名。民進黨台南市黨部今日起開始發送蔡英文總統、賴清德副總統2022壬寅虎年的春聯及象徵一元復始的1元福袋，黨部主委潘新傳也率全體黨工向大家拜早年，預祝虎年行大運，今午吸引不少民眾排隊領取。
潘新傳表示，蔡英文主席請台南市黨部代表總統向鄉親賀年，今年春聯「福運旺來」賀詞以流暢的筆意及圓潤的字體，傳遞春節闔家團聚、諸事圓滿的美好祝福。另外虎年福袋以萌虎圖樣，在翻摺轉換間讓萌虎立體躍上桌面，時時刻刻在一旁陪伴守護。福袋內有萌虎捧著2022年發行的1元新硬幣，祝福國人「一元復始、福運旺來」。正面則以輕巧跳躍的萌虎展現出靈動和活力，而周圍年節應景的柑桔則是表達感恩和吉祥的意涵。也期望各行各業在面臨疫情的衝擊，國人能團結抗疫度過難關，希望在嶄新一年為國人帶來好運與平安。
台南市黨部執行長張孟暉表示，一元福袋設計精美，充滿小英總統對國人的祝福，春聯和福袋即日起開始發放，歡迎民眾至南區中華西路及新營民治路2處市黨部索取，數量有限發完為止。