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民進黨台南黨部發送小英「福運旺來」春聯 「萌虎」紅包

▲民眾排隊開心領取小英總統「福運旺來」春聯及紅包（圖／記者林怡孜攝，2022,01,18）
▲民眾排隊開心領取小英總統「福運旺來」春聯及紅包（圖／記者林怡孜攝，2022,01,18）

記者林怡孜/台南報導

2022-01-18 16:02:20

明年2022為金虎年，民進黨台南市黨部即日起發送小英總統暨賴清德副總統新春祝賀紅包、春聯，台南市黨部主委潘新傳歡迎眾前來黨部領取，並祝賀新的一年大家「虎虎生風」。

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今年的春聯賀詞為「福運旺來」，以生肖「虎」的發音近似「福」為發想，祝賀國人虎年福運當頭、氣勢暢旺，事事如意，幸福連年來，賀詞旁還有總統蔡英文與副總統賴清德的署名。民進黨台南市黨部今日起開始發送蔡英文總統、賴清德副總統2022壬寅虎年的春聯及象徵一元復始的1元福袋，黨部主委潘新傳也率全體黨工向大家拜早年，預祝虎年行大運，今午吸引不少民眾排隊領取。

▲民進黨台南市黨部主委潘新傳(右三)率領黨工向民眾拜早年，祝福大家「虎虎生風」（圖／記者林怡孜攝，2022,01,18）
▲民進黨台南市黨部主委潘新傳(右三)率領黨工向民眾拜早年，祝福大家「虎虎生風」（圖／記者林怡孜攝，2022,01,18）
潘新傳表示，蔡英文主席請台南市黨部代表總統向鄉親賀年，今年春聯「福運旺來」賀詞以流暢的筆意及圓潤的字體，傳遞春節闔家團聚、諸事圓滿的美好祝福。另外虎年福袋以萌虎圖樣，在翻摺轉換間讓萌虎立體躍上桌面，時時刻刻在一旁陪伴守護。福袋內有萌虎捧著2022年發行的1元新硬幣，祝福國人「一元復始、福運旺來」。正面則以輕巧跳躍的萌虎展現出靈動和活力，而周圍年節應景的柑桔則是表達感恩和吉祥的意涵。也期望各行各業在面臨疫情的衝擊，國人能團結抗疫度過難關，希望在嶄新一年為國人帶來好運與平安。


台南市黨部執行長張孟暉表示，一元福袋設計精美，充滿小英總統對國人的祝福，春聯和福袋即日起開始發放，歡迎民眾至南區中華西路及新營民治路2處市黨部索取，數量有限發完為止。

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