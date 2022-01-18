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暢遊武陵賞櫻 中市預約「賞櫻專車」超方便

▲武陵櫻花季，中市府首創與客運業者合作，透過「TBS台北轉運站」APP預約旅程規劃，可預約865區公車銜接「梨山－武陵農場」賞櫻專車(圖／交通局提供2022.1. 18)
▲武陵櫻花季，中市府首創與客運業者合作，透過「TBS台北轉運站」APP預約旅程規劃，可預約865區公車銜接「梨山－武陵農場」賞櫻專車(圖／交通局提供2022.1. 18)

記者柳榮俊/台中報導

2022-01-18 16:08:29

武陵櫻花季212日至28日將盛大登場，武陵農場周邊將於活動期間進行車輛管制，這次市府首創與客運業者合作，透過「TBS台北轉運站」APP預約旅程規劃，可預約865區公車銜接「梨山－武陵農場」賞櫻專車，確保市民從谷關前往時有座位，抵達梨山後更能無縫轉乘，購票方式有現場購買隔天車票及APP預購，歡迎民眾多加利用大眾運輸，一同享受愜意慢活賞花。

交通局長葉昭甫表示，武陵櫻花季為中部一大盛事， 212日至228日將展開，活動期間武陵農場周邊將管制車輛，除已獲武陵農場核發通行證者，其餘車輛一律禁止進入武陵農場，民眾可於豐原或谷關等地預約搭乘865路（含區間車）公車前往梨山，再轉乘8662市公車或「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場。

葉昭甫指出，櫻花季期間「梨山－武陵農場」賞櫻專車提供2種購票方式，第一種為現場排隊購票，民眾可於每日下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購六張票，現場售完為止；第二種為透過「TBS台北轉運站」APP預購賞櫻專車車票及武陵農場門票。

另外，交通局今年推出「865區公車+賞櫻專車車票+武陵農場門票」組合，除於APP上預購賞櫻專車車票及武陵農場門票外，也已有865區公車座位資格，歡迎民眾多加利用，另外因應防疫規範，民眾搭乘大眾運輸及賞櫻專車時，應全程佩戴口罩、配合體溫量測、手部消毒及實聯制登記等相關防疫作業，一同安心出遊、快樂賞花。

交通局提醒，賞櫻專車每日3班次，停靠包含梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁及購票資訊可至「豐原客運官網」查詢，交通管制措施也可至公路總局 111 年武陵農場櫻花季疏運措施專頁查詢。

民眾如欲搭乘865路（含區間車）公車通過中橫臨37便道往返谷關梨山需提前預約，可撥打豐原客運0800-034175服務專線。

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