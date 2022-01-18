不可能沒看過這張白貓梗圖！2022年牠喜好依舊：就是討厭
有張迷因圖是一隻白貓坐在餐桌前，對著桌上的沙拉大開飛機耳，並露出極為嫌棄的表情，相信眾人一定有看過這張圖，而這個來自2018年的梗圖，竟在2022年開頭被飼主復刻，而這次貓貓的表情也依舊讓網友忍不住笑翻。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 16:42:03
這隻白貓名叫「Smudge」，此圖片（右圖）拍攝於2018年的一個晚上，飼主表示因為Smudge平時只會吃肉，所以面對沙拉時才露出如此嫌惡的表情。而到該年5月時，一名網友將Smudge的照片與美國真人實境秀系列節目「比佛利嬌妻 （The Real Housewives of Beverly Hills）」（左圖）組合，從此這組圖在網路上傳開，成為人人都見過的搞笑迷因。
今年1月4日時飼主再次複刻2018年的照片，讓Smudge一樣坐在餐桌前面對整盤鮮綠蔬菜，而幾年過去後Smudge的喜好似乎並未改變，仍是對桌上的蔬菜露出極為鄙夷的眼神。
對此照片網友反應相當熱烈，回覆到「可以出現在最紅的NFT啦！」、「太可愛了，喜好不是這麼好改變的」、「這眼神有毒」、「希望那兩個女的也重拍一個XD」。 （編輯：李惠婷）