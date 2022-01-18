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一帶一路又卡關？泛亞鐵路網斷了線　泰國出資千億自己蓋

▲中國打算以「一帶一路」外交政策推進泛亞鐵路網，沒想到在中寮鐵路通行後，中泰鐵路的計畫卻遭泰國阻斷。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國打算以「一帶一路」外交政策推進泛亞鐵路網，沒想到在中寮鐵路通行後，中泰鐵路的計畫卻遭泰國阻斷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-18 16:30:41

中國「一帶一路」外交計畫多以資金挹注、民間企業承建的方式幫助發展中國家進行基礎建設的興建，然而受到新冠疫情衝擊，泰國多項一帶一路所援建的大型基礎建設被迫停工，其中中國最看重的「泛亞鐵路網」計畫更因為中泰關係惡化、新冠肺炎停工與雙方條件談不攏而前景未明，曼谷政府甚至有計畫籌資1700億泰銖（約台幣1411億）的建設成本，取消中泰合建計畫，自行完成搭建工程。

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隨著中國的一帶一路政策進入中南半島，從中寮鐵路通車開始，看準了泰國在該地緣區域的重要戰略位置，中國提出「大米換高鐵」的計畫，以加倍進口泰國的大米、橡膠，來換取曼谷當局同意興建中泰鐵路，然而隨著一帶一路的外債陷阱已經讓不少國家「覺醒」，尤其有了斯里蘭卡、寮國等因為大型建設而換來外匯枯竭、財務發生危機的先例，泰國上下也不禁懷疑中國的「泛亞鐵路網」抱何居心。

▲中寮鐵路是泛亞鐵路網的一環，是中國一帶一路倡議中，東南亞項目裡很重要的基礎建設。（圖／大陸國鐵集團微信公眾號）
▲中寮鐵路是泛亞鐵路網的一環，是中國一帶一路倡議中，東南亞項目裡很重要的基礎建設。（圖／大陸國鐵集團微信公眾號）
由於鐵路興建是泰國經濟擴張的核心計畫項目，其中連結了泰國東北與首都的曼谷‑呵叻高鐵更在過去兩年來加速興建。該項鐵路計畫全長253公里，第一期總長157公里，原定2023年啟用，屆時將能連接起泰國首都曼谷與最靠近寮國的邊境城市廊開，最終將結合12月通車的中寮鐵路，達成連通曼谷、寮國首都永珍及中國西南部城市昆明的泛亞鐵路網。

只不過在中寮鐵路開通後，原想藉此打通泰國、馬來西亞、新加坡等國鐵路計畫的中國，卻變本加厲地向泰國要求鐵路沿線的開發權利，加上這類工程往往大量引進中國企業承包商、中國籍勞工，使用中國運來的材料，原本期待能讓沿線地區也將獲得城市化機會的泰國，也對此項要求感到不滿。

根據《日經亞洲》報導，北京當局原本承諾中泰合資企業能在中寮鐵路線開通前，完成連接，但隨之而來的種種不合理要求激怒了曼谷當局，再加上對泰國不公平的貸款條件，導致泰國取消中泰合資計劃，打算自行承擔約1700億泰銖（約新台幣1411億元）的龐大工程費。

▲中寮鐵路。（圖／美聯社／達志影像）
▲中寮鐵路通行後，泰國水果卻被中國以嚴謹的防疫規定擋在門戶外。（圖／美聯社／達志影像）
此外，自從中寮鐵路通行後，中國以嚴格的防疫規定將泰國產品如榴蓮等水果擋在邊境，不讓泰國水果通關送進中國市場，導致中國貨進得來、泰國貨出不去，只有北京當局發大財，結果造成中泰農產的進出口貿易達到近20年來最糟糕關係，想要以一帶一路政策深化其在東南半島政經影響力，複製在其他國家「以商壓政」蠶食主權的野心恐怕將面臨曼谷當局的抵抗。

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