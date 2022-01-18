T1／啦啦隊太正干擾罰球 　電豹女辣翻全場

驚奇一：雲豹閉門開戰 電豹女辣翻全場
由桃園疫情再度爆發，桃園雲豹暌違二週後主場再度開戰，卻被迫閉門比賽，無法開放球迷進場，但雲豹啦啦隊電豹女照樣出動，場邊熱情為球隊應援，成了場上唯一「嬌」點，透過電視轉播依舊辣翻全場，雖然雲豹主場並未成功止敗，但上週日迎戰臺中葳格太陽，在電豹女的助威下，差點奪勝，也讓雲豹重燃希望。電豹女不只在中場休息時間賣力在場上熱舞表演，球隊比賽期間電豹女身著火辣服裝，賣力為雲豹球員們加油，就連對手罰球時，也拼命鼓譟干擾，一群正妹在場邊狂「漏油」，果然起作用，頻頻讓對手球員罰球手軟。
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驚奇二：誰是最強本土飆分高手？
隨著逐漸適應比賽強度，本土球星們開始發揮飆分身手，上週本土單場得分屢創新高，先是上週六台啤英熊一哥蔣淯安作客新北中信特攻之戰，單場狂飆30分，刷新由高雄全家海神于煥亞、胡瓏貿共同保持的聯盟本土單場最高29分紀錄。沒想到紀錄才隔一天立馬就被改寫，上週日新北中信特攻「黑豹」阿巴西主場迎戰臺南台鋼獵鷹，單場豪取31分，再將本土單場最高得分紀錄向上推進，也讓聯盟最強本土飆分高手之爭更加白熱化，于煥亞、胡瓏貿、蔣淯安、阿巴西4人上演飆分大車拼。
驚奇三：何喬登變柯神 三分球破紀錄
臺中葳格太陽亞洲外援何喬登（Jordan Heading）先前受訪時就提到自己的偶像是美國職籃勇士隊的「柯神」柯瑞（Stephen Curry），他一直期許自己的投籃能像柯瑞一樣又快又準，上週日作客桃園雲豹，他真的有如「柯神」上身，全場三分球14投8中，命中率高達57.1%，拿下32分、10籃板、6助攻、2抄截、2阻攻的全能數據，打破聯盟單場最多三分球紀錄，讓人見識到菲律賓現役國家隊當家射手的超狂實力，值得一提的是終場前23.75秒，太陽面對雲豹反撲被追到僅剩4分領先時，何喬登竟然2罰落空，差點淪為戰犯，幸好他立即將功折罪，在第2罰失手後跟進搶下進攻籃板，澆熄雲豹反撲氣焰。
驚奇四：厄力成救世主 特攻火力全開
經歷季初低潮，新北中信特攻終於在洋將厄力（Cleanthony Early）上陣後強勢反彈，上週末賽前，特攻平均得分僅84.9分，聯盟排名敬陪末座，團隊火力發揮始終不如預期，但隨著厄力逐漸融入團隊，投、切、傳三位一體的全能身手，帶動起特攻團隊攻勢，也讓上週末特攻主場兩戰平均得分暴漲到114.5分，足足多了29.6分，拿下二連勝佳績，厄力上週末兩戰也都分別飆出33分高分，其中上週日對戰臺南台鋼獵鷹更繳出33分、10籃板、11助攻，繼台灣啤酒英熊洋將米丘（Tony Mitchell Jr.），成為聯盟史上第二位大三元球員。
驚奇五：龍貓本土洋將無誤 海神獨孤求敗
高雄全家海神看板球星胡瓏貿自9日對戰臺南台鋼獵鷹打出個人代表作，繳出「本土洋將」級數據29分、17籃板，上週六作客桃園雲豹表現持續強勢，再砍20分、9籃板、5助攻、4抄截，再次確認胡瓏貿是聯盟「本土洋將」代表無誤，海神也在胡瓏貿領軍下拉出一波五連勝，排名持續獨走，胡瓏貿本季場均可拿16.1分、8.3籃板、2.5助攻和1.5抄截，在聯盟本土得分榜排第三，僅次台灣啤酒英熊蔣淯安的19.9分和新北中信特攻阿巴西的19.1分，但在聯盟本土籃板榜高居第一，整體出色表現甚至比下同隊兩名洋將霍爾（Ferrakohn Hall）及亞歷山大（Xavier Alexander）。
驚奇六：杜譽城大復活 三分火力大爆發
等了一個半月，桃園雲豹終於等到本土當家射手杜譽城大復活，去年11月高雄海港熱身賽對戰臺南台鋼獵鷹，杜譽城替補上陣轟進6記三分彈，拿下22分，成為雲豹寄予厚望的本土得分要角，可惜開季後杜譽城卻突陷低潮，手感持續迷航，幸好教練團始終展現耐心，不斷鼓勵打氣，杜譽城終於破繭而出，上週末主場兩戰，杜譽城找回準星，雖然被降為替補出發，但他化身板凳暴徒，先是在上週六對戰高雄全家海神，單場投進5記三分球，拿下15分，隔日再戰臺中葳格太陽，杜譽城重回先發，表現更加搶眼，全場9投6中，全都是三分球，攻得個人生涯新高20分，近兩戰合計砍進11記三分球，手感超夯，季前總管大調查杜譽城在聯盟顏值擔當拿下第二高票，現在他用實力證明自己絕對不是靠臉吃飯。