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黃裕鈞受邀美智庫演說　藍在野後具黨職第一人

▲國民黨國際部副主任受邀至美重要智庫發表演說。（圖／黃裕鈞提供）
▲國民黨國際部副主任受邀至美重要智庫發表演說。（圖／黃裕鈞提供）

記者余祥／台北報導

2022-01-18 16:38:06｜2022-01-18 16:39:12

在美中長期戰略競爭加劇、民進黨無力維繫穩定兩岸關係下，中國國民黨主席朱立倫多次強調，任內對美事務將是國民黨的「重中之重」。正於華府籌備國民黨駐美代表處的國際部副主任黃裕鈞17日受邀至全美最有影響力的智庫之一「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）參加閉門研討會發表演說，為國民黨在野以來首次受邀具有黨職的講者。

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因應美國嚴峻疫情，此次研討會改為線上視訊連線，包括美國政要、學界人士等共有20人參加視訊會議，反應熱烈。本次視訊會議是由美國前國安會亞太事務主任、現任布魯金斯學會外交政策項目研究員暨Michael H. Armacost項目主席何瑞恩先生（Ryan Hass）擔任主持人。會中由黃裕鈞副主任對與會來賓發表演說，並接受現場提問。

該視訊會議為黃裕鈞於去年底赴美籌辦國民黨駐美代表處後，首度以座談會的型式一次面對華府政學界各領域菁英與意見領袖，就台美關係、國際外交情勢發展等交換意見。

黃裕鈞表示，國民黨作為忠誠的在野黨立志於深化美台外交關係，朱立倫主席上任以來全力重新建立與美方溝通的管道。

赴美一個多月以來，黃裕鈞代表傳遞國民黨所捍衛的民意及自由民主價值，也確保來自台灣的不同觀點都能在華府得到充分討論。他強調，朱主席在華府有很多老朋友，許多聲音對他重掌國民黨給與祝福，也希望能早日與他在華府碰面。

在全球享負盛名、多次拿下全球智庫排名第一名的「布魯金斯研究院」位於美國華盛頓特區，主要研究社會科學，特別是著重全球經濟發展、都市政策、政府、外交政策等重大議題。

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