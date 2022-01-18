林依晨書中揭情史！前男友出言重傷　「心碎裂一塊」

林依晨今（18日）出席新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》記者會，作者簡介和書名出自老公林于超之筆，林依晨在書中甜蜜放閃：「還好最終還是讓我遇到我的李大仁，感謝天公伯。」為什麼用「李大仁」形容老公？林依晨笑說：「因為他像啊，可以跟他聊很多事情，他會給妳中肯意見，很少有個人好惡或情緒，真的好像異性閨密的感覺。」而林于超文末寫林依晨：「相一夫教一子，以後就不知道了。」是否在暗示第二胎？林依晨說：「未來的事很難說。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-18 16:42:58｜2022-01-18 16:51:59
林依晨寫作用手機，出版前老公一眼都沒看過，書中誠實自剖感情觀，難免也寫到過往幾段情史，某任前男友一句：「你們演員都是在演一些風花雪月。」讓林依晨聽了形容，心裡有塊地方碎裂，她坦言當時有點受傷：「你以為他理解我對工作的使命跟熱情，沒想到是表面裝出來的，我就知道已經看到盡頭了。」兩人自此漸漸走向分手，老公反而是完全相反的例子，「他是說什麼讓妳快樂，妳就去做吧。」至於老公介意她寫前男友嗎？她說：「目前沒什麼表示，應該還沒看。」
女兒「小小林」出生3個月，最黏的還是媽媽，林依晨現在和公婆同住，周末也會回娘家，周邊很多育兒神隊友，「還好以前有拍戲，習慣分段式睡眠，其實我的幫手滿多的，有時候看到我公公在外面正襟危坐，抱小孩2個小時，讓我去洗澡，我覺得不錯了。」如果在放鬆時刻聽到女兒大哭？她打趣：「我有2道門，聽不見。」
書中以100則故事寫出林依晨出道20周年的體悟，當「做自己」與他人期待衝突，林依晨怎麼平衡？她說：「這個比例不絕對的，在群體生活中，愛一個人勢必妥協，但不是全然遵從別人，在抱怨別人不讓我做自己時，他可能也藏起某部分自己，讓對方保有更多自我，這個東西平衡就好，不要全然犧牲。」