自然孔道無創腎內手術 55歲女性不再腰痛 重拾爬山樂趣

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師曾文歆說明，美國最新研究顯示，平均每3個人就有1個人有腎臟囊腫，而至50歲比例上升至每2人就有1人有腎囊腫，且每10年囊腫會成長為原來的1倍大。這往往是病人產生嚴重腰酸、腰痛的原因，不僅影響生活作息，長期下來也會有腎衰竭或癌化的風險。過去有症狀的囊泡處理方式為經皮囊泡抽吸或腹腔鏡去蓋手術，但前者容易復發，後者手術風險較高。奇美醫學中心結合過去軟式輸尿管鏡千台以上的經驗，採經尿道使用軟式輸尿管鏡進入腎臟內部找到囊泡位置，將其從內側切開並引流，無須再製造傷口，術後病人恢復極快且不易復發。
曾文歆指出，根據衛福部過去10年的統計，泌尿上皮癌發生率高居在男性癌症發生率的前10名，而台灣人有約20至25%的機率泌尿上皮癌會發生在上泌尿道，包括腎臟及輸尿管。其傳統標準治療為全腎臟及輸尿管切除術，但其手術風險較高且常導致病人後續腎功能下降，增加洗腎之機率。如今，軟式輸尿管鏡技術及器材的進步，只要腫瘤為非侵入性且小於2公分，透過自然孔道無創腎內手術將腫瘤以鐳射做完整的燒除。
曾文歆補充說明，在台灣約10%的人有腎結石的困擾，且盛行率在逐漸上升中，傳統的體外震波碎石、經皮腎臟取石手術或腹腔鏡腎臟取石術皆有效率差、術後疼痛、腎功能受損等缺點。目前奇美醫學中心使用軟式輸尿管鏡從尿道進入，搭配高功率鈥鐳射擊碎擾人之結石，無須再製造傷口，可讓病人術後恢復快、出院快、預後好。
曾文歆也提醒，自然孔道無創腎內手術針對各疾病皆有其適應症與自費之衛材，病患應勇於面對疾病，與醫師共同討論選擇合適自己的治療方式。