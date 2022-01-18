自然孔道無創腎內手術 55歲女性不再腰痛 重拾爬山樂趣

55 歲蘇女士長期因右側腎臟 12 公分囊腫飽受腰痠、腰痛所苦，求診後醫院告知需做腹腔鏡囊腫去蓋手術切除。爾後蘇女士選擇自然孔道無創腎內手術治療，使用軟式輸尿管鏡從尿道進入腎臟內部，將腎囊泡劃開引流。術後第 2 天即可出院，且未產生傷口。順利解決蘇女士多年來的困擾，蘇女士又恢復熱愛的爬山運動，不再受腰部疼痛困擾。

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師曾文歆說明，美國最新研究顯示，平均每 3 個人就有 1 個人有腎臟囊腫，而至 50 歲比例上升至每 2 人就有 1 人有腎囊腫，且每 10 年囊腫會成長為原來的 1 倍大。這往往是病人產生嚴重腰酸、腰痛的原因，不僅影響生活作息，長期下來也會有腎衰竭或癌化的風險。過去有症狀的囊泡處理方式為經皮囊泡抽吸或腹腔鏡去蓋手術，但前者容易復發，後者手術風險較高。奇美醫學中心結合過去軟式輸尿管鏡千台以上的經驗，採經尿道使用軟式輸尿管鏡進入腎臟內部找到囊泡位置，將其從內側切開並引流，無須再製造傷口，術後病人恢復極快且不易復發。

曾文歆指出，根據衛福部過去 10 年的統計，泌尿上皮癌發生率高居在男性癌症發生率的前 10 名，而台灣人有約 20 至 25% 的機率泌尿上皮癌會發生在上泌尿道，包括腎臟及輸尿管。其傳統標準治療為全腎臟及輸尿管切除術，但其手術風險較高且常導致病人後續腎功能下降，增加洗腎之機率。如今，軟式輸尿管鏡技術及器材的進步，只要腫瘤為非侵入性且小於 2 公分，透過自然孔道無創腎內手術將腫瘤以鐳射做完整的燒除。

曾文歆補充說明，在台灣約 10% 的人有腎結石的困擾，且盛行率在逐漸上升中，傳統的體外震波碎石、經皮腎臟取石手術或腹腔鏡腎臟取石術皆有效率差、術後疼痛、腎功能受損等缺點。目前奇美醫學中心使用軟式輸尿管鏡從尿道進入，搭配高功率鈥鐳射擊碎擾人之結石，無須再製造傷口，可讓病人術後恢復快、出院快、預後好。

▲自然孔道無創腎內手術採經尿道使用軟式輸尿管鏡進入腎臟內部找到囊泡位置，將其從內側切開並引流（圖／記者林怡孜攝，2022,01,18）