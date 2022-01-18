高市即日起全面禁探病　AZ兩劑20週後Omicron保護力剩10%

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同時為因應Omicron傳播力高、潛伏期短的特性，民眾擔心是否「取消內用」，市長陳其邁表示，目前高雄無本土確診個案，若出現個案，將依照確診個案數、是否群聚、是否找的到感染源，三項依據來做判斷是否取消內用。
高雄市政府今天下午召開防疫會議，會後市長陳其邁受訪時表示，中央公布防疫警戒的標準，是看有幾個個案、有幾個感染源，是否找的到或是群聚，以劃分等級，高雄目前沒有本土個案。
高醫院長鍾飲文提醒民眾盡快接種第三劑疫苗，疫苗抗體水平在完整接種後12周和6個月下降，表示隨著時間推移免疫反應漸弱，抗棘蛋白抗體效價於接種兩劑疫苗後1至6周下降45%。關於接種COVID-19疫苗加強劑後第一次感染的機率，未施打第3劑的感染率迅速上升，甚至在第7天之前就開始。
高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，目前預約系統除了1922，高雄市針對75以上長者分區、分流、分時發單接種通知，目前1月26日為止陸續安排65至74歲族群，部分長者有特殊對疫苗的需求會依照處理。另外有412個醫療院所也在進行，估計一天可接種2萬人次，目前為止基層醫療院所預約幾乎都8、9成滿。市長陳其邁也授權接種站指揮官可以視接種站現場情形決定隨到隨打額度。
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