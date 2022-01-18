高雄防疫加嚴全面禁止探病　陪病者一人為限

本土COVID-19疫情再起，Omicron潛伏期短、傳染力高，已經在北部造成數波感染，高雄市在今（18）天下午召開市政會議暨防疫會議，會後宣布高雄市全面禁止探病，高雄市長陳其邁表示，當然會有一些不方便的地方，要跟市民抱歉，但為了讓醫院的感控更加落實，還是要採取一些必要措施。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-18 17:22:21
陳其邁指出，現在南部沒有疫情，希望說能降低醫院的容留數，所以開始進行一些管制，當然會有一些不方便的地方，跟市民抱歉，但為了讓醫院的感控更加落實，還是要採取一些必要措施，首先，住院病人的陪病者以「一人」為限，若陪病者位完整接種兩劑疫苗滿14天者，自二月一日起，應自費採檢PCR或抗原快篩（含家用快篩）。
至於探病者，除了病人實施手術、侵入性檢查或治療，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；或是急診、加護病房，或安寧病房因應病人病情說明之需要；抑或是其他病患因病情惡化、醫療處置或其他特殊原因之外，「全面禁止」探病，希望能降低醫院容留數，更加落實醫院感控。
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