文資局「曲間觀藝」登場 56件傳習培育作品展成果

由文化部文化資產局主辦的「曲間觀藝-11916工坊培育成果展」，今日起至2月28日在台中市文化資產園區登場，邀請竹藤編保存者張憲平、南管戲曲保存者林吳素霞及陶漆工藝家史嘉祥三位大師聯合揭幕，展出藝師及傳習學員作品56件，文資局副局長粘振裕歡迎民眾春節來走春，踴躍參觀。





我是廣告 請繼續往下閱讀

文資局粘副局長表示，一般民眾所熟悉的無形文化資產包括傳統工藝、傳統戲曲表演，必須在特定時間與場域呈現。為推廣無形文化資產，1916工坊透過系列性技藝體驗、培育課程開辦，讓進駐業者、一般民眾都能親炙藝師風采。





▲南管戲曲保存者林吳素霞國寶藝師，現場指導傳統戲曲，副局長粘振裕學得聚精會神。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.18)

本次成果展匯集竹藤編保存者張憲平國寶藝師、南管戲曲保存者林吳素霞國寶藝師、陶漆工藝家史嘉祥老師三位大師，及研習課程學員共計56件作品，藉此讓民眾瞭解傳統工藝、傳統表演藝術美學之外，更希望引領大家領會其文化價值，共同關注傳統工藝、傳統表演藝術的保存、傳承與推廣。





▲以「竹青雲淡」為主題，由八位學員聯手完成的大型竹藝裝置作品。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.18)

今天在文化部文化資產園區1916工坊舉辦「曲間觀藝」開展儀式，副局長粘振裕代表頒發感謝狀給南管戲曲保存者林吳素霞、竹籐編織藝師張憲平、漆陶器工藝家史嘉祥等人，感謝協助開辦文化資產培育傳承課程。策展人洪祺森則表示，希望透過展出將無形文化資產傳遞給更多大眾，這裡有國寶級藝師擔任教師，進行跨領域學習，是文化資產傳承最佳平台。





林吳素霞表示，感謝文資局策劃，讓南管也能幸運到此參與，展出期間，在南管部分有2場講座，將介紹給民眾了解南管與北管的不同。代表學員致詞的台中市大肚區山陽國小校長王派仁指出，這次參與學藝，感覺自己是被教育耽誤的藝術家，能有機會學習工藝，是很棒的感覺，應該好好將台灣工藝傳承下去，他本身在學校工作，希望有更多機會推廣到小學去，這是傳承台灣工藝很重要的一塊。



























