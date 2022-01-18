足球／梅西沒投他！萊萬連霸世界足球先生 Ｃ羅獲特別獎
FIFA國際足總今(18)舉行年度頒獎典禮，效力德甲拜仁慕尼黑的波蘭神鋒萊萬(Robert Lewandowski)擊敗「阿根廷球王」梅西(Lionel Messi)連霸「世界足球先生」，葡萄牙巨星C羅(Cristiano Ronaldo)則獲頒特別獎。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-18 17:49:32
萊萬去年打敗梅西和C羅拿下FIFA年度最大獎「最佳男子球員獎」俗稱世界足球先生，今年則是再度擠下梅西，以及埃及一哥Mohamed Salah，成功蟬聯此獎，自2016年此獎更名後和C羅並列最次獲獎。
上季萊萬以41球打破德甲單季進球紀錄，抱走德甲、德國超級盃、歐洲超級盃和世俱盃冠軍，各項賽事出戰60場打進69球11次助攻，效率相當驚人。
值得一提的是，位居票選第2名的梅西以阿根廷男足隊長身分投票，他分別給了法甲巴黎聖日耳曼的2位隊友內馬爾(Neymar)和姆巴佩(Kylian Mbappé)，以及法國前鋒本澤馬(Karim Benzema)，並無萊萬引起討論。
另一方面，C羅獲頒特別獎，生涯踢進801球為史上第1，且代表葡萄牙國家隊出賽踢進111球也是史上之最，他親自到場領獎並表示，他非常熱愛足球，希望再踢個4、5年後才考慮退休，而下個月C羅就要滿37歲了。