酒駕累犯「洗大體」　雄檢：尊重往生者尊嚴　暫保留

高雄市上月發生酒駕事故造成林姓一家人1死3傷悲劇，高市府與高雄地檢署去年底協議凡判決有罪或緩起訴的酒駕者到殯儀館服勞務，今(18)日高雄地檢署送首批11人到殯儀館往生室、入殮室等場所執行勞動，至於是否提升至「酒駕洗大體」，雄檢則認為，尊重往生者尊嚴及家屬感受，態度暫保留。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-18 18:37:14
今天上午首批11名酒駕勞動人至高雄市殯葬管理處報到，地檢署主任檢察官董秀菁、檢察官許育銓、主任觀護人佘青樺，會同民政局主秘林文祺等人到場。主要的工作範疇是清潔往生室、入殮室、冷凍大樓及火化場等場所，勞動4小時，沒有直接接觸遺體，這些酒駕犯在經過4小時的震撼教育後，在現場紛紛懺悔直呼：「以後不敢了。」
雄檢表示，酒駕觸犯公共危險罪，經法院判處得易科罰金，當事人如無力繳納易科罰金且有心悔改，經檢察官核准聲請易服社會勞動者，會派至高雄市殯葬管理處執行社會勞動。
雄檢這次安排的社會勞動，無家屬在場且以不接觸遺體為原則，除打掃周圍環境外，並在往生室、入殮室、火化場及冷凍大樓，協助擦拭物品、冷凍櫃、清潔整理屍盤、屍車、解剖室等設備。
至於會不會讓酒駕累犯清洗大體，雄檢則說，對酒駕被告或受刑人也許具有懲罰或警惕之效果，然也應尊重往生者尊嚴及家屬感受，此部分目前地檢署持保留態度。