證券業者年度最夯標的出爐　台積電只排第三

有證券業者運用大數據分析2021年公司客戶交易數據，以年度五大熱門題材進行個股人氣綜合排名，由聯電以98,238交易人數取得冠軍，第二名為長榮94,48人，台積電以93,419居第三名。證券表示，掌握題材熱門股是投資獲利的致勝策略之一，2021年10大人氣股股價皆上漲，甚至出現漲幅逾兩倍的飆股，因此特別為投資人打造「跟風潮股」分析，讓客戶透過大數據了解投資行為。
記者許家禎/台北報導
2022-01-18 18:02:01
永豐金證券以2021年五大熱門題材：半導體、航海王、電動車、元宇宙、ESG，透過時間軸跟交易數據進行分析，2月份由半導體掌帥旗；航海王4月揚帆乘風破浪，航運類股指數年度漲幅高達157.64%；6月受惠於美國拜登政策的電動車題材發威；8月起則由永續投資ESG成為主題；10月科技巨頭紛紛搶進的元宇宙新世界。
永豐金證券統計得出2021年交易人數最多的10大人氣股，前3名參與的交易人數都超過9萬人，聯電以交易人數超過98,000人奪冠，2至10名依序為長榮、台積電、中鋼、群創、陽明、友達、華航、鴻海、長榮航，綜觀前10名的人氣股股價表現強勁，展現高人氣行情。
交叉分析發現永豐金證券交易人數前10大人氣股去年股價表現強勁，航海王縱橫股海，包括長榮及陽明皆飆出兩倍以上的漲幅，人氣王聯電漲幅也有42.7%的佳績，備受存股族青睞的台積電去年漲幅14.73%。
為協助客戶更了解自己的投資行為，永豐金證券數據分析團隊打造「跟風潮股」，透過交易次數、交易總股數、最常關注個股、交易種類等多維度交叉分析，為每一位客戶進行2021年投資歷程回顧解析，並定位出每一位投資人與其他投資人比較的百分比排名，投資人防疫在家就可以用手機查詢，透過大數據了解自己的投資行為。
業者表示，「跟風潮股」分析以年度進行運算，2021年的分析活動持續到2月底止，所有永豐金證券的投資人都可以查詢分析，希望能幫助投資人更了解自己，打造2022年的投資策略，掌握題材趨勢，讓投資更理性而且效率。