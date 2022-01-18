獵豹媽護子驅趕斑馬！下秒竟遭反追 牠傻眼：面子都沒啦
這真的是傻眼貓咪了！以生物鏈來說，獵豹因為速度快又是肉食性動物，往往給人的印象都是屬於獵食者的角色，但是這隻獵豹卻踢到鐵板！一名攝影師就在非洲目睹一段驚人的畫面，一隻獵豹媽媽竟然遭到斑馬的追趕，網友看了都笑說：「太『落漆』了啦！」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 18:21:12
根據外媒報導，這名30歲的攝影師Sebastian Lehrke在東非肯亞的Naboisho Conservancy保護區看見一隻獵豹媽媽正帶著三隻小獵豹在草原上走動，突然一群斑馬迎面衝過來，獵豹媽媽為了保護孩子，當然立刻起身驅趕斑馬群。正當所有斑馬都嚇得四處亂竄時，其中有一隻斑馬吃了熊心豹子膽，竟然轉頭追趕獵豹媽媽，獵豹媽被這個突如其來的舉動嚇到了，竟然拔腿狂奔落荒而逃，而這過程都被攝影師拍了下來！
斑馬就像發了狂一樣，不停追趕獵豹媽媽，直到後者躲進了灌木叢裡，那頭斑馬才悻悻然離開，而Sebastian也表示一旁的小獵豹以一種難以置信的表情看著這一切！網友看了都忍不住笑說：「獵豹媽媽面子都沒了」、「開始懷疑豹生」、「獵豹：偶是誰？偶在哪？」、「好大膽的斑馬」、「這反差太好笑」。（編輯：陳珮瑜）