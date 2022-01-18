抗Omicron推無現金交易 屏東夜市與中央市場攤商齊防疫
Omicron席捲全球，近期桃機群聚案狂燒，再度引起國人高度關注，為對抗疫情，屏東市金泉里辦公室、楠樹里辨公室、屏東市攤販協會與屏東市中央商圈發展協會連袂呼籲，盼屏東商家積極申辦行動支付，並於19日、20日分別於楠樹里辦公室與金泉里辦公室，提供專人免費申辦台灣Pay、街口支付與Line Pay Money服務。
記者陳美嘉／屏東報導
2022-01-18 18:21:23
在兩個月內，屏東夜市、露店、中央市場第一至第四商場從只有三家攤商各僅有一種行動支付，至今有超過70家攤商或店家擁有兩種以上行動支付，已是南台灣單一場域密集度最高的無現金體驗示範區。
中央市場第一商場隆盛布莊林雋洋分析，一家攤商每天至少都有數十到上百位消費者，如每位消費者可因此減少2次以上的鈔票或銅板碰觸，那70家店，每天各店有100位消費者使用行動支付，那就減少1.4萬次的接觸，對屏東具備重要的防疫意義。
屏東市楠樹里里長伍靜華說，外國科學研究期刊指出，新冠肺炎病毒停留於銅板上約可存活4小時、紙鈔約可存活72小時，傳統市場提供行動支付選項，可降低接觸感染，是守護攤商與民眾的好方法。
屏東市攤販協會理事長陳基富分析，根據金管會銀行局資料，電子支付帳戶總使用者人數，2020年1月底約726萬人，而2021年10月底已有1,523萬人，傳統攤販應該擁抱新商機。
屏東市金泉里里長莊美香解釋，屏東夜市與中央市場是縣民日常的一部分，更是外來遊客體驗屏東的首選，非常感謝經濟部、屏東縣政府與屏東市公所的付出，讓在地青年客群與外來遊客，在疫情期間願意進入傳統市場消費。