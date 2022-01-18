逾4成製造業雇主申請附加移工 因疫情未足額引進占24.4%
《四方報》報導，疫情下移工總人數跌破70萬人，產業缺工問題嚴重，勞動部17日公布110年移工管理及運用調查統計結果，顯示有超過4成的事業類雇主申請附加移工，未足額引進占24.4%，主要原因為「疫情影響」。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-18 21:17:45
自102年3月起製造業雇主若有非工資成本考量之實質缺工需求，可額外繳納就業安定費，增加移工配額。勞動部調查指出，110年6月製造業雇主有申請「外加就業安定費附加移工數額」（簡稱附加移工）者占40.7%，未申請者占59.3%。有申請者中，未足額引進占24.4%，主要原因為「疫情影響」占60%最高，「引進移工已符合人力需要」及「成本考量」分占23.2%及21.9%居次；未申請者之未申請原因以「引進移工已符合人力需要」占61.8%最高，其次為「成本考量」占28.7%。
缺工問題同樣衝擊家庭類雇主，勞動部調查指出，社福雇主於僱用外籍家庭看護工前，對於被看護者最主要採「由家人照顧」者占85.9%最多；如果目前沒有僱用到外籍家庭看護工，替代方案仍以「由家人照顧」最多，惟比率降為50%，其次為「老人福利機構、護理之家或住宿式服務類長照機構」占25.2%，「找本國看護」，則占12.2%居第3。
此外，事業面雇主在管理及運用移工時，34.3%表示有面臨困擾，原因以「語言不通」占74.8%最高，其次為「衛生習慣不佳」、「溝通困難（如配合度不高等）」，均占35.5%，「工作態度或紀律不佳」占32.6%居第3。家庭類雇主部分，則有24.6%家庭反應聘雇外籍看護工有面臨困擾，主因以「語言不通」占59.2%最高；「愛滑手機、聊天」占41.1%居次，「溝通困難（如配合度不高等）」則占34%居第3。