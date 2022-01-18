金主現形了？AV導演開嗆網紅青青：抖音哪來7位數收入

執導鄧佳華首部AV的廣告導演圤智雨，揭露許多網美私下從事性行為工作，每次能賺到5、10萬，還會接拍MV炒熱知名度，順便抬高價碼，網紅「小商人」接力爆料，提及網美「青青」被包養，青青今（18）日秀出房證（權狀）回擊。但圤智雨不買帳，再度嗆她「妳在專訪有說到光靠抖音每月竟然可以賺進6、7位數吧！但是妳是國際版的呀！國際版的沒收入呀！要大陸版的才有呀！」被網友笑說：「一個重點突破盲腸了！」





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▲青青投資咖啡廳，今年當老闆發紅包給員工。（圖／翻攝青青FB）

▲青青在IG打臉小商人，表示沒有被包養還會開公司、報發票。（圖／翻攝青青IG）

▲青青在IG秀出房屋權證，證實買房的屋主就是自己的名字。（圖／翻攝青青IG）

▲青青坦言常被抹黑，希望抹黑她的人拿出證據。（圖／翻攝青青IG）

21歲網紅青青去年因仙人跳事件重創形象，最近轉型投資咖啡廳，晉身老闆行列，開心發給員工紅包，並對外宣稱谷底翻身，擔任咖啡店品牌執行長，入手2300萬新房、453萬元高級跑車，感恩貴人相助，歸零從基層做起，要讓「父母放心」。結果被小商人狠狠打臉，在IG爆料她被姐妹台中的前男友包了，「現在在搞流量準備賺一波。沒人出來爆她是因為她姊妹也有把柄，不敢講。東西是不是她的，車證跟房證拿出來就知道了。」





對此，青青立即在IG回擊，坦言對抹黑見怪不怪，「人家女友也是我姐妹，也有追蹤我，是哪來包養，都說不想打臉你了，真的是給你臉不要臉」，還出示建物所有權狀、無限卡，表示開公司都合法報稅，「被包養還開發票嗎？」請爆料者拿出證據，並放話5月秀出報稅紀錄，讓外界知道她賺錢的來源。





不過，小商人砲火更猛烈，立刻公布青青背後是兩位邱姓跟陳姓金主支持，指她參與的「摩滴咖啡」就是邱男集團旗下公司，青青能到處出國旅遊，都是邱姓建商報銷的，青青露臉幫邱募資，投資海外期貨跟原油，而非她們宣稱的房地產。對於自己所述，小商人歡迎青青不服來告，「要告我都來，歡迎，拜託都來，拎杯沒再怕」。





▲網紅「小商人」在社群平台曝光青青的幕後金主，指她投資的咖啡廳都有金主撐腰。（圖／翻攝小商人FB）

圤智雨也加油添火，表示房產證跟車證並不重要，「重點一直都不是妳多成功，而是妳的公關形象是否讓觀眾買單，同樣一杯咖啡的錢，我為什麼不買星巴克，為什麼要買妳的咖啡，這才是妳當下要去想的，不然新聞炒多大都沒用」，他還詰問國際抖音版並沒有收入，青青接受專訪所說的每月6、7位數是哪來的？被網友打趣說「該說你一針見血，還是一刀斃命好呢」、「這種實話嗆得我趕快來按讚」、「你提一堆問題，別人還要圓謊，很麻煩」。



