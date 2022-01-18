註定會紅！賓士貓天生自備「帥氣鬍鬚」 網：跟主唱狀臉
這隻貓咪天生就是要紅！美國一名飼主家裡養了兩隻貓咪，其中一隻賓士貓長相非常特別，牠天生自備俏皮小鬍子，看起來格外逗趣，還被網友笑稱牠根本與已故皇后合唱團主唱佛萊迪墨裘瑞Freddie Mercury狀臉！
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 20:57:46
根據外媒報導，住在加州的飼主娜塔莉Natalie在2020年8月時，發現4隻小奶貓被一隻黑貓帶到母親家的花園裡，當時母親正在澆花，突然聽見小貓叫聲，趕緊通知娜塔莉前來幫忙。由於黑貓媽媽與小貓們都營養不良，娜塔莉決定要幫助牠們，但也就在她照顧小貓咪時，這才發現其中一隻賓士小貓的長相非常特別，立刻被牠的小鬍子給吸引住，當下娜塔莉知道自己一定會收編牠，便為牠取名「莫斯塔喬利Mostaccioli」，而其他的手足等到恢復健康後，也順利地送養找到新家！
莫斯塔喬利現在已經是一隻1歲多的活潑小母貓，個性雖然愛撒嬌好奇心也強，但也相當「多話」，還常常擔任麻豆娜塔莉的小麻豆，只要呼叫牠的名字牠就會乖乖地看向鏡頭，因此娜塔莉經常在IG分享牠的照片，沒想到牠竟然在網路上爆紅！
許多網友也因為牠特殊的長相而被圈粉，不少人都笑說：「牠長得好像皇后合唱團的Freddie Mercury」、「小鬍鬚超帥的」、「很有喜感的貓咪」、「牠注定要紅的，太可愛了」現在來看一段牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）