名嘴抓包！Keanna甩謝和弦就秀327刺青　疑無縫接軌ØZI

謝和弦前妻Keanna（戴一軒）昨（17）日在IG驚爆與ØZI曾有親密關係，左手上的刺青「327」，就是對方的生日，眼尖的媒體人士發現，她前年9月25日剛和謝和弦離婚，9月27日照片左手臂就有327數字，疑似有戀情無縫接軌的嫌疑，懷疑她在婚姻尚存時，就跟ØZI有了「人與人的連結」。

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▲Keanna去年3月大秀金曲獎，但前夫謝和弦並未獲獎，─反而是ØZI曾獲得新人獎。（圖／翻攝Keanna IG）

▲Keanna前年剛離婚，左手臂上已經有327的神祕數字。（圖／翻攝Keanna IG）

名嘴黃揚明今（18）日在社群平台上表示，雖然只是吃瓜群眾，但發現Keanna在2020年9月27日IG照片，她的左手臂內側就有327刺青，「如果327代表的是某段戀情，那麼2020年9月25日才正式簽字離婚的她，恐怕近期要被前夫酸爆了。」他認為刺青的位置通常是有意義的，刺在左手臂內側，有靠近心臟的意思，意即與心相連的意思。

Keanna 去年提告謝和弦婚內出軌，獲得120萬元賠償，曾一路陪她打官司的經紀人黃小姐，卻在去年初踢爆過，「在婚姻未結束前，跟別的男人性交，算不算侵害配偶權呢？」疑似暗指Keanna也有婚內出軌，雙方鬧翻引發熱議，如今看起來格外諷刺。

▲經紀人去年就曾踢爆Keanna婚內出軌。（圖／翻攝謝和弦IG）