名嘴抓包！Keanna甩謝和弦就秀327刺青 疑無縫接軌ØZI
謝和弦前妻Keanna（戴一軒）昨（17）日在IG驚爆與ØZI曾有親密關係，左手上的刺青「327」，就是對方的生日，眼尖的媒體人士發現，她前年9月25日剛和謝和弦離婚，9月27日照片左手臂就有327數字，疑似有戀情無縫接軌的嫌疑，懷疑她在婚姻尚存時，就跟ØZI有了「人與人的連結」。
記者江芷稜/綜合報導
2022-01-18 22:11:36
名嘴黃揚明今（18）日在社群平台上表示，雖然只是吃瓜群眾，但發現Keanna在2020年9月27日IG照片，她的左手臂內側就有327刺青，「如果327代表的是某段戀情，那麼2020年9月25日才正式簽字離婚的她，恐怕近期要被前夫酸爆了。」他認為刺青的位置通常是有意義的，刺在左手臂內側，有靠近心臟的意思，意即與心相連的意思。
Keanna去年提告謝和弦婚內出軌，獲得120萬元賠償，曾一路陪她打官司的經紀人黃小姐，卻在去年初踢爆過，「在婚姻未結束前，跟別的男人性交，算不算侵害配偶權呢？」疑似暗指Keanna也有婚內出軌，雙方鬧翻引發熱議，如今看起來格外諷刺。
而Keanna在2020年3月還PO出手拿金曲獎的照片，張嘴故作驚訝狀地說「原來金曲獎這麼重，首先我要謝謝我的爸爸媽媽，和借我拍照的得獎人！」但謝和弦沒有拿過金曲個人獎項，反倒是ØZI獲得最佳新人獎，綜合以上兩個線索，ØZI經紀人曾說2020年12月底雙方才有合作，這中間的時間線似乎對不起來，《NOWnews今日新聞》寫信詢問Keanna經紀人回應，尚未獲得回覆。