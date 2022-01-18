路透：美基於國安考量　審查阿里巴巴雲端服務

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監管機構最終可能強制阿里雲採取措施，降低其雲端業務帶來的風險，或者也可能禁止國內外的美國人使用其服務。
報導指，審查工作由商務部情報與安全辦公室（Office of Intelligence and Security, OIS）帶領進行。該機構設立於前總統川普任內，可行使廣泛權力，禁止或限制美國公司與來自中國、俄羅斯、古巴、伊朗、北韓、委內瑞拉等「外國對手」的網路、電信與科技公司進行交易。
顧能公司（Gartner Inc）的研究顯示，事實上阿里雲在美業務規模不大，年營收估計不到5000萬美元。但如果監管機構最終決定禁止該公司與美國企業交易，勢將損害該公司最前景可期的業務，公司聲譽也會受到打擊。
根據一名消息人士和前朝官員的說法，川普治下的商業部也曾對阿里巴巴雲端業務心存疑慮，但直到現任總統拜登於去年1月上任後，當局才對阿里雲公司展開正式審查。
川普政府曾於2020年8月警告阿里巴巴等中國雲端服務供應商，稱應「避免美國公民最敏感的個資和美國企業最有價值的智慧財產…在外國對手能夠進入的雲端系統上進行儲存或處理」。
針對路透社報導，美國商務部發言人表示，該機構不針對「交易審查存在與否」發表評論。中國駐華盛頓大使館亦未回應置評請求。
阿里巴巴拒絕就此發表意見。惟該公司曾在最新年度報告中提及，與阿里巴巴簽署合約的美國公司「可能會被禁止繼續與我方做生意，包括履行與我們雲端服務相關的合約義務」。
儘管外界很少看到中國政府強迫科企交出敏感個資的公開案例，但中國駭客相關訴訟案件顯示，他們可能利用雲端伺服器來竊取個資。
舉例來說，2018年曾傳出為中國國家安全部效力的駭客入侵慧與科技公司（HPE）雲端運算服務，並以此為跳板，藉機駭進其他客戶的電腦。檢方認為，這起網路攻擊事件旨在促進中國的經濟利益。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110118