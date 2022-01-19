NOW早報／48秒浴室不雅片外流！ØZI無奈認了「是我本人」

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外流的影片有48秒，先是由短髮妹掌鏡拍下兩人「運動」過程，定睛一看，影片男主角竟是染著招牌紅髮的ØZI ，畫面最後還改由ØZI拿手機拍下私密處特寫，影片一流出後隨即引起轟動。
而針對此事，ØZI的經紀人證實影片男主角確實是ØZI本人，ØZI也已經看到影片，心情也因為這些事情受到影響，而短髮妹是他的前女友，經紀人透露：「我們比較擔心的是對方的部分，ØZI已經很久沒跟女方聯絡，之後會諮詢律師，看需要怎麼處理。」
今日天氣／東北季風持續影響！出門記得攜帶雨具
中央氣象局今（19）日指出，全台仍受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣偏多，東半部、北部地區及中南部山區局部亦有短暫雨；溫度方面變化不大，各地低溫預估14至16度，白天高溫北台灣仍只有17至19度，中南部及花蓮台東為21至24度。
國高中提早放寒假 鄭文燦：期末測驗後直接放假
桃園群聚疫情不斷延燒，防堵校園疫情擴大也成為桃園市政府的防疫焦點，繼國小提早放寒假之後，桃園市長鄭文燦（18）日上午主持防疫會議宣布，全市國高中本周考完學期末測驗後，不必等到1月21日下午就可以直接放寒假。
鄭文燦表示，目前桃園市共有14位學生確診，這段時間感謝學校團隊配合辦理預防性停課或停課14天，目前國小已提早放寒假，1月20日前各國高中正在進行學期末測驗，教育局已通知各校，學測完就直接放寒假，不用等到21號下午。
鄭文燦表示，針對學校預防性停課一天或停課14天，目前教育局會隨時更新最新資訊，而日前傳出學生確診的中壢高商及中壢東興國中專案採檢已全數完成，目前還有少數結果尚未出爐；日前確診的案17976家庭，其中2位確診學童就讀的內壢國小、佳音英語元生分校及、美琪幼兒園；另外包括武陵高中、中壢家商、中壢國中、中興國中、治平高中、中原大學及啟英高中等七校昨日全數復課。
KT認與ØZI曾有關係！水瓶男不忍了 喊「妳虐我千百遍」
謝和弦前妻Keanna（KT、戴一軒）日前曖昧發文提及「一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」，文末標記「#ØZI」，還刪除了認愛「水瓶少爺」的文章，令外界聯想她與ØZI的關係，但她隨即澄清是在講友人的寶寶，沒想到Keanna（17日）深夜大翻供，認了和ØZI「曾經有關係，現在沒關係」。對此，「水瓶少爺」則是默默在（18）日凌晨在IG發文了。
Keanna是在去年11月20日曬出「水瓶少爺」的背影照，並發文認愛，自爆與水瓶少爺交往一年多，之後也常在社群媒體上放閃，而在爆發與ØZI的曖昧情後，有眼尖的網友發現，她悄悄把該篇認愛文刪除，對此，水瓶少爺也在今天凌晨在IG發文寫道：「縱妳虐我千百遍，我仍待妳如初戀。」還特別標記Keanna，不過截至目前為止Keanna並沒有回應水瓶少爺。
Keanna日前先是在IG寫下曖昧文，提到「一開始，只是貪戀跨坐在你雙腿，啃咬吸吮頸間不帶香水成分的誘惑」、「幼稚又成熟的327紅髮男孩」，文末還標注了「#ØZI」，引起外界揣測兩人關係。事後她解釋是在講友人的寶寶，但此說法網友不買單，讓她怒自爆「就是跟ØZI有什麼」，昨晚則是曬出與ØZI的露骨對話截圖翻供，認了兩人曾經有關係，對於ØZI冷處理的態度則是感到心寒，表示：「我給了時間，在高壓下忍耐等待回應解決，得到的只有『看透』。」
7-11「神秘機台」悄悄設置逾1300台 這款商品最常被搶光
台灣的便利商店密度極高，但是除了實體店面外，其實四大超商都默默將智能販賣機散落各個角落，近日也有網友提到，發現7-11的「自動販賣機」裡頭有鮮食等商品，直呼很方便，貼文曝光後也引起網友們熱議。對此統一超商7-11回應，「智FUN機」是在2018年推出，以1坪空間即可開出一間迷你便利商店的概念，搭配「CITY CAFE咖啡智FUN機」進駐高「含金量」的商辦、科技廠區、政府機關等，延伸門市經營範圍進駐到企業商圈內，目前服務機台數超過1300台。
超商除了積極拓展門市以外，智能販賣機推廣已經成了新的藍海。網路貼文發出後，引起不少網友回應，才發現原來很多地方早已設點。「這個很久就有了，我們社區有OK超商自動販賣機，擺這個是要給社區回饋金，也讓住戶一個方便」、「全家還有自助結帳喔，之前在小巨蛋站附近那間看過」、「台積電每個廠都有，其實很多科技大廠都有」。
同樣也有鋪設智能販賣機的全家便利商店表示，智能販賣機目前是以店舖延伸子母店概念，搭配商圈特性規劃商品組合，目前機型包括穿透櫥窗式智販機、雙溫層智販機、螢幕型智販機、鮮食便當機。其中「雙溫層智販機」，可變化多種餐促組合，像是一次購買牛奶、三角飯糰組合，就會直接送出兩個品項。目前智能販賣機建置地點包含大專院校、交通幹道、以及學術單位等。
7-11「智FUN機」以智能分析調整商品結構，強化正餐類的便當、義大利麵、燴飯，輕食類的御飯糰、三明治、關東煮，不易保存的冷藏乳品、防疫必備的酒精擦、濕紙巾，以及宅居療癒系甜點、巧克力等，多達上百款商品組合變化。除了豐富防疫物資商品結構，7-11「智FUN機」積極推動多元支付工具，並鼓勵多加使用電子票證，如icash2.0、悠遊卡、一卡通。雙機台搭配宛如一間小型7-11，架構新型態智能微型商圈。
另外，萊爾富HiSTORE則是有4台智販機，設在台北市政府B2。業者強調，消費者可節省超商在尖峰時間排隊結帳的時間，也可以服務到比較早打烊的封閉型商圈門市，對於加班的民眾還可以有東西可買，也可減少在疫情期間過多非必要的接觸。萊爾富的智販機中，有2台提供餐盒販售，與創鑫生機異業合作，讓消費者持悠遊卡，在不同的時段，都可透過智販機選購各式餐點，目前提供內容包含由專人配送當日現做的四款蒸水煮餐盒，最高一天可銷售60個餐盒，中午用餐時段經常熱銷一空。
2022首週「靠NFT爽賺千萬」！聖結石揭趨勢：至少去了解
近年來元宇宙概念正夯，虛擬貨幣、NFT（非同質化代幣）商機蓬勃。YouTuber聖結石也透露，自己在2022年首週光靠NFT就賺進上千萬，詳細經過也引發討論。
聖結石（17）日在臉書上發文透露「身為一位在2022年的第一個星期就用NFT賺進上千萬的人而言，我今天依然給你一個建議，這個建議在2021年就給過你了，就是『無論有沒有要玩，至少去了解加密貨幣與NFT！』」
聖結石提到，原本沒有打算公開，但過去已經公開過自己的NFT蒐藏，因此漲價後，賺到的金額也算是公開訊息。他也坦言「2022你會看到很多NFT項目出現，身邊也會有越來越多人買賣NFT，你也會親眼看到你的某位朋友原本不懂英文、做著體力活工作，或者之前曾經跟你借過5000元吃飯錢，但是短短幾個月搖身一變，變成一個你突然發現你已遙不可及的朋友」。
不少網友看完也紛紛討論「最近有在開始了解，發現還有做成遊戲形式的...」、「現在開始了解還來得及嗎」、「不要當最後一個」、「我相信虛擬貨幣、區塊鏈，但市場上這些NFT真的有這價值嗎」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。