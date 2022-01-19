青青遭爆「已跟金主結婚」！去年早登記　包養內幕洩出　

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而對此，青青18日晚間再次回擊，認為小商人說她被包養、房子不是她的，但是當她曬出房屋權狀，又改口說是借名登記，感嘆「又是一堆文字抹黑，說好的圖文並茂（證據）呢，故事再繼續編下去啊！」至於指控募資吸金，青青表示「我何時發過募資的文章，若有請快點爆料出來，貼出轉帳紀錄，快點打臉我」。
而小商人也不甘示弱在臉書繼續爆料，「確實現在不應該叫老闆，要叫老公，剛剛戶政系統的資料顯示青青與金主邱先生去年5月20日登記，這個時候一定要拿出舊的身分證，裝死到底，焦土戰很有用，但是在我的認知，檢調更有用，小孩子吵架我就沒空參與了，有啥新東西發出來，我再陪妳聊聊。」
而爆料曝光之後，不少網友紛紛傻眼表示「你是何方神聖啊....戶政系統都查得到」、「你家是中情局吧，怎麼連相關人士能查到的戶政系統都有」、「這已經不是血流成河的局面了」；而另一位網紅啾啾也參戰表示「我有他們公證書的單子照片，歡迎神人私訊我，我還有很多很精彩的東西」令網友感到不可思議。
對於再度被指控，青青深夜也在IG再反擊「國家又不是辦家家酒，何況中華民國是法治社會，違反『個資法』也是刑責，查詢戶政系統也有紀錄，一下說我男友姓陳，現在又說我結婚了，一下說我拿不出房產證，一下說我拿不出行照，巴掌也打臉這麼多下，講了這麼多還是沒證據，還是可以繼續抹黑，明天會不會我有翅膀可以飛，讓我們繼續看下去」。（編輯：張嘉哲）