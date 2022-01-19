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青青遭爆「已跟金主結婚」！去年早登記　包養內幕洩出　

▲網紅青青年僅21歲就已經買房買車、還擔任咖啡店的品牌執行長，近日聲名大噪，被網友稱為「人生勝利組」。（圖／翻攝青青IG）
▲網紅青青年僅21歲就已經買房買車、還擔任咖啡店的品牌執行長，近日聲名大噪，被網友稱為「人生勝利組」。（圖／翻攝青青IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 06:51:33

網紅青青年僅21歲就已經買房買車、還擔任咖啡店的品牌執行長，近日聲名大噪，被網友稱為「人生勝利組」，不過卻被另一位網路名人「小商人」爆料，其實背後根本有金主，氣得青青不斷曬出證據反擊。不過，小商人仍然沒打算放過青青，扯出如此年輕能買房的內幕，更加碼爆料「青青去年5月早已跟2位金主其中一個結婚」引發討論。

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小商人日前在臉書先是爆「網紅青青曬出的房證、車證都是借名登記，至於很許多好奇錢怎麼來的，2位金主分別是陳姓與秋姓男子，從以前是空手套白狼起家的，工作上會需要買一些房子，所以會暫時登記在青青名上；而青青會這樣高調炫富的原因，就在於要吸引人投錢進來，已經一堆人都投給他們，之前金主就要他們公司的人發IG限動拉人投資，大小錢都收」。

▲▼青青擁有F罩杯好身材。（圖／青青IG）
▲網紅青青近日遭爆料被包養，背後有兩名金主撐腰。（圖／青青IG）
而對此，青青18日晚間再次回擊，認為小商人說她被包養、房子不是她的，但是當她曬出房屋權狀，又改口說是借名登記，感嘆「又是一堆文字抹黑，說好的圖文並茂（證據）呢，故事再繼續編下去啊！」至於指控募資吸金，青青表示「我何時發過募資的文章，若有請快點爆料出來，貼出轉帳紀錄，快點打臉我」。

而小商人也不甘示弱在臉書繼續爆料，「確實現在不應該叫老闆，要叫老公，剛剛戶政系統的資料顯示青青與金主邱先生去年5月20日登記，這個時候一定要拿出舊的身分證，裝死到底，焦土戰很有用，但是在我的認知，檢調更有用，小孩子吵架我就沒空參與了，有啥新東西發出來，我再陪妳聊聊。」

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▲青青遭爆已經與背後金主在去年結婚，引發網友熱烈討論。（圖/小商人靠北幹古股份有限公司）
而爆料曝光之後，不少網友紛紛傻眼表示「你是何方神聖啊....戶政系統都查得到」、「你家是中情局吧，怎麼連相關人士能查到的戶政系統都有」、「這已經不是血流成河的局面了」；而另一位網紅啾啾也參戰表示「我有他們公證書的單子照片，歡迎神人私訊我，我還有很多很精彩的東西」令網友感到不可思議。

對於再度被指控，青青深夜也在IG再反擊「國家又不是辦家家酒，何況中華民國是法治社會，違反『個資法』也是刑責，查詢戶政系統也有紀錄，一下說我男友姓陳，現在又說我結婚了，一下說我拿不出房產證，一下說我拿不出行照，巴掌也打臉這麼多下，講了這麼多還是沒證據，還是可以繼續抹黑，明天會不會我有翅膀可以飛，讓我們繼續看下去」。（編輯：張嘉哲）

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▲青青對於結婚爭議再做出回應。（圖/青青IG）
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