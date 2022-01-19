遭爆是線民　黃偉哲：不曾配合威權特務

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黃偉哲說，「跪下！」許久未曾受過父親如此厲聲斥責，他立刻跪在祖宗牌位前；父親還一個巴掌打過來，「你讀到大學要亂舞是你的代誌，你老母做老師的退休金，你也要舞掉嗎？」。父母對考上台大的喜悅與驕傲，瞬間轉為驚懼與痛惜。
「下跪和巴掌，是我第一次參加學生運動的代價」，黃偉哲表示，他撫著熱辣辣的臉頰，明白父親望子成龍的期待與憤怒，也清楚長輩的內心，有著長期威權統治的烙印。
黃偉哲指出，情治單位恐嚇他的父母，只會讓他更憤怒；鎮暴警察在街頭對他痛毆，只會更堅定他的意志。當年的台大學生黃偉哲，沒有選擇屈服，而是更積極投入。
黃偉哲說，他和鄭文燦、朱容徵、黃建興在《代聯會訊》為校園民主發聲，在「濁水溪社」寫實農村的悲鳴，甚至在聲援520農民運動時，從街頭被鎮暴警察拖到城中分局暴打。
黃偉哲表示，當年黨國威權的巨獸，布建在校園的每一個角落，包含他在內的學運幹部，在若干年後才發現；而當時沒有印象的閒聊，竟被情治單位加油添醋，變成領取功獎酬勞的報告，難怪威權時期有許多的冤錯假案。
黃偉哲指出，情治單位和教官會想方設法接近異議分子，但是無論採取任何威脅利誘的手段，他從來沒有出賣過同志。在民主化的今天，還有人利用虛假的特務報告，進行政治鬥爭，延續黨國威權的幽靈。
「威權時代的檔案應該全面公開、全面檢視」，黃偉哲表示，應追究黨國威權體制的責任，而不是在受難者之間製造猜忌。市政做得好不好？請直球對決，不必以刻意的模糊打擊他，因為他光明磊落，禁得起考驗。