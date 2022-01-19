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波士頓大學傳染病流行病學家萊昂納多·馬丁內斯（Leonardo Martinez）表示：「Omicron傳播速度越快，突變的機會就越大，可能導致更多的變異。」自11月中旬問世以來，Omicron已經像火快速延燒全球。研究表明，傳染性至少是Delta的兩倍，且是原始病毒株的4倍。Omicron比Delta更有可能再重新感染以前感染過COVID-19的人，或是在已接種疫苗的人中，造成「突破性感染」，同時攻擊未接種疫苗的人。世界衛生組織報告了1月3日至9日這一周，全球累計1500萬病例，比前一周增加了55%，創下紀錄。
約翰霍普金斯大學傳染病專家Stuart Campbell Ray博士表示，「更長時間、持續的感染是新變種病毒滋生的溫床。」因為Omicron傳播力強，也增加了病毒在免疫系統較弱的人體內「滯留」的可能性，使其有更多時間發展出「突變」。
病毒恐變得更致命 專家點出關鍵
由於Omicron引起的疾病大多為輕症，也代表可能成為最終使病毒像普通感冒一樣，因為病毒如果很快殺死宿主就不好進行傳播。但是，Stuart Campbell Ray博士強調，「我認為不能斷定，只要隨著時間的推移，病毒的致命性就一定會降低，沒有特別的理由，病毒應該就要照著我們的經驗走。」
Stuart Campbell Ray博士舉例，像是寵物狗和貓、鹿，各種動物，也會感染病毒，在這些動物體內，病毒可能發生變異並跳回人類身上；還有另一種可能的途徑，隨著Omicron和Delta的循環，人們可能會受到雙重感染，具有這兩種類型病毒特徵的混合變體。
數十個國家疫苗覆蓋率不到25% 儼然成為病毒的變種工廠
科學研究也發現，目前很難從病毒的遺傳特徵中，知道哪些變種會引發大流行。例如，Omicron的棘蛋白上約有30個突變，可附著在人體細胞上。但有一種在法國發現、並受世界衛生組織（WHO）監測的IHU病毒變異株有46個突變，卻沒有大量傳播。而為了遏制變異株的出現，各國採取公共衛生措施，例如戴口罩和接種疫苗，雖然Omicron比Delta更能巧妙地躲開體內的免疫力，造成傳染，但現今的疫苗仍提供一定的保護力，大大減少重症、住院和死亡率。
Stuart Campbell Ray博士指出，當已經接種疫苗的人染疫時，症狀通常較輕且恢復快，因此產生危險變種的時間更少。然而當全球疫苗接種率過低，新冠病毒就不會有流感化，甚至是感冒化的一天。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽表示，為了保護人們，未來避免受到病毒變種的侵害，避免疫苗對病毒完全失效，取決於「結束全球疫苗的不平等。」
譚德塞表示，希望看到每個國家70%的人，在（2022）年中之前接種疫苗。根據約翰霍普金斯大學的統計數據，目前有幾十個國家，仍不到4分之一的人口接種疫苗。聖邁克爾醫院全球健康研究中心Prabhat Jha博士坦言，「未接種疫苗的國家、地區基本上都是病毒的變『變種工廠』」，因此，趕緊接種疫苗，病毒才有機會走向真正的感冒化。
資料來源：美聯社（AP）Expect more worrisome variants after omicron, scientists say
資料來源：健康醫療網 病毒覆蓋率僅兩成 這些國家成新冠病毒「變種工廠」
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