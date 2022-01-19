一夜贏30萬！徐乃麟曝打牌內幕　點名跟「他」同桌很痛苦

綜藝大哥徐乃麟（乃哥）最近與唐從聖破冰，合體代言電動麻將桌，他坦言有空就會在麻將桌上，跟家人或朋友摸兩把，直率地說：「我們最大就是打1萬底，輸贏大概1、20萬或2、30萬！」此話一出讓工作人員很驚訝，一夕間贏2、30萬？乃哥回「也有輸2、30萬啊！但那真的很少打，我們其實跟家裡小孩子打得最多，我剛剛講的是多年前的事了，是陪財力雄厚的朋友打」，打牌重在彼此情誼，朋友難得聚會交流，輸贏都是其次。





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▲徐乃麟透露以前陪朋友打麻將，一夜可以輸贏20、30萬。（圖／LiTV、東方不敗提供）

人緣很好的乃哥接受LiTV線上影視專訪，坦言會邀約三、五好友在家打麻將，但不會輸不起，「因為我牌技還算不錯！」對牌友要求嚴格，被問明星圈裡誰的牌技最差？他笑說：「我不是怕牌技差，我是怕打得慢，因為打得慢，你真的會坐不住！一張牌想想想半天，真的龜毛的不得了，小心的不得了！那打這麻將就很痛苦！」至於誰是讓他「痛苦」的元兇？乃哥二話不說點名郭子乾，「一張牌可以想大概30秒！他打麻將很慢，一將麻將可以打一個半小時！」





至於「最關鍵」的新年紅包，事業豐收的乃哥秉持「有福同享」，透露今年給員工紅包可望加碼，「收入算是還不錯，然後股票小賺一點，我可以把小賺一點的錢，分配給節目工作人員，給他們多加一點年終的紅包！」而給長輩親友的紅包當然不會少，他笑說：「長輩其實也不缺錢，但是他們看到紅包還是很開心的！」





▲徐乃麟點名跟郭子乾打牌最痛苦。（圖／LiTV、東方不敗提供）

新年到來，乃哥透露私下最愛吃盆菜，這道廣東當地佳餚精髓，料理者會將很多食材放入大盆中燉煮，類似佛跳牆或台式火鍋，「過年來講，盆菜象徵在來年一定是大富大貴！」聊起過年，他印象最深刻的，便是年年與家人在溫哥華圍爐話家常時分。面對疫情影響，仍有主持新邀約，乃哥感恩地說：「希望這個疫情真正的能夠盡快結束！最重要結束後，我們所有的朋友們，不管在工作上、家庭生活上或在健康上，都能夠像虎年一樣『虎虎生風』，意氣風發！大家平安健康、幸福快樂！」



