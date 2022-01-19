核食改名不能改變心中恐懼！郝龍斌：不排除任何方式擋下
民進黨將力推日本福島核災區食品進口，還將核食改名為福食，前國民黨副主席郝龍斌今(19)日接受廣播專訪時批評，改名不能改變民眾心中恐懼、排斥日本核食的現實與狀況；被追問是否會再發起公投，郝龍斌說，不排除用各種方式，讓日本核食不能進口。
記者余祥／台北報導
2022-01-19 09:54:17
當談到國民黨曾說若保障核食安全，就不反對進口，郝龍斌說，若在有前提的狀況下，這不是國民黨的共識，朱立倫也已經澄清，如何凝聚共識反對核食，不只是國民黨該做的事情，反核時公投已經拿了779萬票，這是全民共識，大家既然要反映民意，更應該要堅決反對核災區食品進口。
主持人詢問是否朱立倫輸到已經有點失神，郝龍斌說，朱立倫應該擴大決策圈凝聚共識，大家團結一起對外，重大議題應該一起商量一下。
至於黨內瀰漫失敗主義，郝強調，國民黨是在野黨，最重要就是凝聚民意，要勇於作戰，不能拒戰畏戰，公投與罷免之後，民進黨開始對付藍營縣市首長，像是台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙與雲林縣長張麗善，大家過去認為戰時躲在自己的碉堡中都很安全，但被各個擊破，抓到就會被殺掉，甚至不只是國民黨要團結，在野黨都要團結，跟民眾黨都要合作。