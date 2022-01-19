上任第一件事為核食舖路？林靜儀：大家想的會不會太奇怪
民進黨新科區域立委林靜儀前天就職，昨參與台日安保夥伴關係論壇。今被問及上任第一件事就是為核食舖路，林靜儀反問：「大家想的會不會太奇怪了？」她說雙方討論的是國際安全、中國對區域穩定造成的威脅，還希望推動日本的《台灣關係法》，形成更多區域合作契機。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-19 10:27:37
林靜儀於選舉期間，和競總主委林佳龍一起迎請烏日玉闕朝仁宮媽祖到總部坐鎮，今她依習慣將媽祖請回，也上香感謝媽祖這段期間保佑選舉團隊和信徒平安，祈求媽祖保佑疫情早日退散、大家平安健康。媒體問她奉請回媽祖的感覺如何？她俏皮的說「抱著姐姐請祂回家」。
林靜儀昨出席台日安保夥伴關係論壇，她特別發臉書感謝中二選民，讓她有幸代表大家，以國防外交委員身份和日本前任國防部次長、現任議員一起進行安保區域和平的視訊會議。
對於外界批評她一上任就為進口日本核食舖路，她反問：「大家想的會不會太奇怪了？我們討論的是國際安全，如何和日本、美國在印太戰略、區域和平相關議題合作，會議內容在王定宇委員臉書全程公開。」
林靜儀說，兩邊主要討論如何打破不合理的國際規範和疆界，形成更多區域合作的契機，以及中國國防預算提升、大量發射衛星，對於區域和平和區域穩定造成的威脅。還討論網路時代錯假訊息對政治造成的傷害，日本前防衛副大臣中山泰秀也提到，自己上次選舉受到假消息攻擊，深受其害。
林靜儀補充說，會議中趙天麟立委提出，美國有《台灣關係法》，未來雙邊國會可共同努力，推動日本的《台灣關係法》。