寵物店員確診、倉鼠染疫創全球首例　港府：全面停售撲殺

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香港衛生防護中心調查指出，17日到該店進行抽取環境樣本及寵物樣本進行分析，包括78隻倉鼠、龍貓及兔子，共抽取125個樣本，其中11隻倉鼠呈初步陽性反應，其他動物都是陰性，這也是全球首次發現有倉鼠確診。另外還發現，該寵物店位於大埔太平工業中心存放動物的倉庫，包括籠子、食物盤等多個環境樣本也呈現陽性，倉庫內的動物樣本則仍在測試中。
由於該寵物店最近一批倉鼠是由荷蘭入口，不過當地在過去12個月並沒有動物群聚感染的案例。港府當局表示，因顧客與店員直接接觸大約5至15分鐘，人傳人的可能性絕對存在，但基於有動物樣本、環境樣本呈現陽性，不排除由荷蘭進口的倉鼠是源頭，以及動物傳人的可能性。
港府漁農自然護理署署長梁肇輝表示，該寵物店以及倉庫約有1000隻小動物，為了降低風險，將會進行「人道處理」。另外全港共計有34間販售倉鼠的寵物店，一律暫時停業，不論是否已經出售均須採檢並人道處理，倉鼠約1000隻，必須撲殺的動物總數約2000隻，包括倉鼠和小動物。
漁護署同時停止進口小動物，並且檢討進口政策，將考慮要求出口的國家，先為動物進行病毒檢測。梁肇輝表示，去年12月22日及1月7日，有兩批倉鼠從國外進口至香港，均有較高風險，因此強烈建議12月22日以後在香港任何寵物店購買倉鼠的民眾，交出倉鼠接受檢測，若寵物病毒反應呈現陽性，同樣需要撲殺，飼主也必須接受檢疫。
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