賴清德任「總統特使」25日訪宏都拉斯　蔡英文交付3任務

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張惇涵也說，蔡英文期許賴清德完成深化邦誼、深化合作、深化民主台灣的國際參與等3個深化任務。張惇涵說，關於深化邦誼的部分，台灣與宏都拉斯建交超過80年，宏都拉斯這幾年特別支持台灣在國際參與，也是我國中美洲重要友邦，期許深化彼此歷久彌新的邦誼。
談到深化合作，張惇涵表示，我國在經貿、公衛、社福、基礎建設、農漁業等都有很密切合作關係，尤其中美洲是近年來具有發展潛力機會的市場，蔡英文期許再深化彼此合作關係，互惠互助增進福祉。
另針對深化民主台灣的國際參與部分，張惇涵說，這次特使團是代表台灣走向世界，期待未來兩國在國際上相互扶持，也期待我國與宏都拉斯等理念相近國家攜手努力，對全球議題做出貢獻，台灣也要向國際社會展現民主台灣是有能力負責任的夥伴。
張惇涵也說，有鑑於疫情嚴峻，這次配合各國防疫措施，需配戴口罩、保持社交距離、落實消毒清潔工作，另也將落實「專、篩、隔」等防疫三原則。
張惇涵說，「專」的部分， 會以專機專車的方式，在住宿安排方面，會有專屬樓層，不與其他房客混居，用餐也會安排專屬餐廳或包廂，這次也有安排專業防疫官隨團。
張惇涵也說，「篩」的部分，包含啟程前、離開宏都拉斯前、回程前都要PCR，每天量測體溫快篩，抵桃機機場PCR檢測。「隔」的部分，依照相關指引，PCR檢測若為正常，賴清德將搭維安單位座車返回台南寓所進行14天隔離，其餘團員比照相關防疫規定辦理。