桃檢公務員曾到西堤用餐！拖9天才通報 因「沒看新聞」
桃園疫情延燒，最先從桃機人員染疫接著傳播到聯邦銀行健行分行，再因行員尾牙聚餐傳播到西堤中壢中山店，如今西堤群聚為傳播鏈的最新熱點，後續許多案例，包括在新竹出現的確診者，都可以回溯到與西堤的可能關聯。桃園市長鄭文燦多次呼籲曾於7日至12日期間，前往西堤用餐的民眾出來採檢，不過卻傳出桃園有位女公務員，9日曾於西堤用餐，但一直到昨（18）日才回報，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 11:03:14
據了解，這位女公務員是桃園地檢署行政科室的職員，曾於9日前往西堤中壢店用餐，但之前並未被通知採檢，疑似是因為沒有登記實聯制，所以未在第一時間被匡列到。
事實上，曾在9號當天於西堤中壢店的客人，目前已經有18名確診，因此該女公務員昨天向主管告知此事時，地檢署立即將其送去PCR採檢，對環境進行消毒，並將同辦公室的同事也送去PCR，周圍單位的員工也全部快篩。目前結果出來皆為陰性，但後續仍將持續監控。
而為何沒有提早主動回報並接受採檢，該女公務員則表示因為自己平常沒看新聞，沒注意到相關的防疫訊息。桃園地檢署表示將會加強內部防疫宣導，至於是否懲處，未來再討論。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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