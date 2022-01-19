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桃機傳播鏈追追追！仍有7人「感染源不明」恐成社區隱憂

▲桃園疫情持續擴大，除了已知的傳播鏈群聚外，仍有4起感染源不明的染疫案。圖為陸軍33化學兵前往桃機第二航廈執行消毒任務。（圖／軍聞社提供）
▲桃園疫情持續擴大，除了已知的傳播鏈群聚外，仍有4起感染源不明的染疫案。圖為陸軍33化學兵前往桃機第二航廈執行消毒任務。（圖／軍聞社提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 11:39:56

中央流行疫情指揮中心連續兩天宣布新增17名本土案例，自這波本土疫情升溫以來，已經累積超過百人確診，社區防疫壓力大增。不過透過防疫人員努力疫調，目前多數染疫者都能找到傳播關聯途徑，但仍有7位個案尚未找出感染源，成為社區防疫隱憂。

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回顧這波桃園本土疫情，最初從桃機人員群聚染疫，接著手推車人員的居服員老婆，前往聯邦銀行健行分行辦事，疫情擴大至該分行，最新已有18位行員確診。接著又由於行員尾牙到西堤中壢中山店聚餐，再將疫情擴大至西堤的員工與客人，並後續透過家人、友人、同學同事等管道，不斷朝向社區延伸。尤其西堤群聚中包含了許多學生與兒童，疫情也因此往校園擴散。

病毒傳播雖快，但整起桃園疫情的傳播鏈還算有跡可循。不過現下仍有4件感染源未知的染疫案，首先是17日公布確診的亞東醫院護理師，這位護理師並非新冠肺炎專責病房人員，亞東醫院實施院內普篩後也未發現其他確診者，該護理師從何感染仍待調查。

另外昨天公布確診的新竹市一家四口，父親是車商公司主管，而公司曾有明新科大學生任職打工，明新科大又有師生因到西堤用餐確診，似乎有可能找出關聯。但目前車商公司工讀生的採檢結果為陰性，因此新竹市這一家四口究竟從何感染，依然無法確定。

而昨天基隆市新增一位在桃機擔任防疫計程車司機的確診者，研判剛染疫不久，目前已知曾於14號接送過染疫者，但是否因此被傳染仍須待病毒基因定序後進一步調查。

指揮中心昨日宣布，疾管署桃機防疫人員案17928，病毒基因定序結果與目前的相關群聚案不同，懷疑是在收集口水檢體時被感染，但具體原因也仍在調查中。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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