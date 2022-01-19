桃機傳播鏈追追追！仍有7人「感染源不明」恐成社區隱憂

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病毒傳播雖快，但整起桃園疫情的傳播鏈還算有跡可循。不過現下仍有4件感染源未知的染疫案，首先是17日公布確診的亞東醫院護理師，這位護理師並非新冠肺炎專責病房人員，亞東醫院實施院內普篩後也未發現其他確診者，該護理師從何感染仍待調查。
另外昨天公布確診的新竹市一家四口，父親是車商公司主管，而公司曾有明新科大學生任職打工，明新科大又有師生因到西堤用餐確診，似乎有可能找出關聯。但目前車商公司工讀生的採檢結果為陰性，因此新竹市這一家四口究竟從何感染，依然無法確定。
而昨天基隆市新增一位在桃機擔任防疫計程車司機的確診者，研判剛染疫不久，目前已知曾於14號接送過染疫者，但是否因此被傳染仍須待病毒基因定序後進一步調查。
指揮中心昨日宣布，疾管署桃機防疫人員案17928，病毒基因定序結果與目前的相關群聚案不同，懷疑是在收集口水檢體時被感染，但具體原因也仍在調查中。（編輯：倪浩軒）
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