轉接就醫要88分鐘　鳳山居檢個案過世家屬要交代

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家屬悲痛指控官僚殺人，要求政府給交代，各單位的轉接，白白浪費了搶救的黃金時間，家屬完全無法接受，市議員李雅靜也指出當天家屬在12點38分首次撥打專線至14點06分救護車抵達現場，總共耗時88分鐘，若是能再縮短30分鐘，或許個案能夠順利搶救下來。
對此，高雄市衛生局表示遺憾，強調全案處置過程分三階段，第一、「接案啟動失聯協尋」，先查證系統居檢期間個案關訪狀態是否正常？釐清是否可能手機遺留房內外出？再試圖聯繫未有回應之下，於12點52分通報鳳山區公所由負責關訪該案之里幹事就近尋訪。
第二、「意識清楚並協助就醫」，里幹事發現個案的妹妹已先行進入個案住家，並於13點09分進線119表示哥哥跌倒目前意識清醒需救護車，衛生局疫調中心於13點23連繫消防局備勤，並同時通知國軍高雄總院（區域醫院）與高雄長庚醫院（醫學中心）備妥相關人員、區隔專用隔離動線及備妥急救設備，隨即請消防局啟動醫療勤務送至指定急救醫院，過程中於13點27分與13點36分，妹妹在場確認個案為意識清醒狀態，至13點49分妹妹進線119指個案失去意識，無呼吸心跳，值勤人員進行線上指導CPR。
第三、「病況猝變緊急救護」，119勤務指揮中心於13點30分指派小港分隊防疫專責分隊專勤人員2名擔任此趟勤務，惟專責人員甫完成前趟任務返隊，需進行車輛及設備清消、防疫物資補充與個人防護裝備著裝等工作；著裝完成後接獲119再通知個案於13點49分狀況危急，於13分52分出勤、並於14點06分到場立刻進行急救，持續到14點50分急救無效，經家屬同意放棄急救。
衛生局表示，居檢過程中若因個人通訊設備等種種因素而發生失聯狀況，必須要到場進行失聯查訪時，防疫團隊人員也將在確保時效與防疫風險無虞的前提下，全力達成任務，此案係家屬通報失聯並經現場確認再通報需醫療，對於最終搶救不及而身故，防疫團隊均深感遺憾。