台北市長選戰「藍白合」？柯文哲：民眾應去思考誰做最好
台北市前市長郝龍斌今（19）日上午接受廣播媒體專訪，過程中倡議應該在野大團結，呼籲國民黨應該與民眾黨坐下來談政黨合作，年底台北市長選舉共同推出一位候選人。對此欽點副市長黃珊珊為接班人的台北市長柯文哲則回應，在市議會看到的多半是藍綠合，且民眾應該去思考「誰來做會做得最好」，而不是「這個人選不選得上」。
記者丁上程／台北報導
2022-01-19 12:03:22
柯文哲表示，去談藍白合等議題「太權謀」，台北市民應該要思考的是「這個位子誰來做，會做得最好」，而不是「誰來選會比較選得上」。「我一個台北市長去看前面的所作所為，我覺得黃大洲做最好，可是問題是選不上。」柯文哲直言，當時黃大洲是最會做事的市長，但遇到趙少康、陳水扁等人卻選不上，因為民眾還不會去思考「誰做得比較好」。
而針對郝龍斌提出來的「藍白合」，柯文哲也打趣地建議「藍綠合」，原因在於北市議會日前通過的敬老金自治條例，「國民黨和民進黨是緊密合在一起，應該要藍綠合，他們已經有合作經驗。」現場記者也追問，這樣民眾黨是否會被「藍綠夾殺」？柯文哲則相當自信地回應「我們會一個一個單獨打敗藍綠合。」