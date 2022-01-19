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微軟砸1.9兆天價收購動視暴雪　為進軍元宇宙鋪路

▲微軟宣布併購遊戲大廠動視暴雪。（圖／美聯社／達志影像）
▲微軟宣布併購遊戲大廠動視暴雪。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-19 12:09:48

軟體業巨頭微軟（Microsoft）大舉進軍遊戲業，18日宣布以687億美元（約台幣1.9兆元）收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），創下微軟歷來最大手筆收購金額，交易完成後，將成為繼騰訊、Sony之後，全球收入第三大的遊戲公司。

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綜合外媒報導，微軟表示，將以每股95美元的現金收購動視暴雪，總價上看687億美元，其中包括動視暴雪的淨現金。這是微軟創業46年以來最大手筆的收購案，也寫下遊戲業史上最大規模收購。

在交易完成之後，微軟將會超越日本任天堂（Nintendo），成為全球收入第三大的遊戲公司，僅次於中國騰訊（Tencent）以及日本Sony。

微軟計劃收購包括來自動視、暴雪和King工作室的指標性特許經營權，例如《魔獸爭霸》、《暗黑破壞神》、《糖果傳奇》（Candy crush）等知名遊戲，以及透過美國職棒大聯盟(Major League Gaming) 開展的全球電子競技活動。

這次收購將加速微軟遊戲業務於行動、個人電腦、遊戲和雲端領域成長，並有助於打造元宇宙。《彭博》報導指出，手遊是遊戲領域成長最快的領域，動視暴雪有King工作室，而微軟在這個領域幾乎尚無立足之地。

在元宇宙熱潮興起的當下，微軟的佈局有兩大要角，一是遊戲，另一個則是Office以及會議軟體。其中「創世神」(Minecraft) 和「最後一戰」(Halo) 兩大系列，就是元宇宙的類似概念，藉由收購案，將讓能遊戲社群創造自己的虛擬世界。

微軟自去年開始招兵買馬，以75億美元（約台幣2070億元）併購「ZeniMax Media」，強化「Xbox Game Pass」遊戲訂閱服務，這是一項已經能為微軟帶來穩定訂閱收入的業務，同時微軟也加快進軍元宇宙的腳步。微軟首席執行長納德拉 (Satya Nadella) 表示，遊戲是當今所有平台娛樂中最具力和令人興奮的項目，並將在元宇宙平台發展中發揮關鍵作用。

▲微軟有意進軍元宇宙。圖為微軟混合實境頭戴設備HoloLens。（圖／美聯社／達志影像）
▲微軟有意進軍元宇宙。圖為微軟混合實境頭戴設備HoloLens。（圖／美聯社／達志影像）
動視暴雪近來陷入多項爭議，職場性騷擾、性別歧視的醜聞不斷，目前該公司已經辭退懲處約80名員工。

不過華爾街對於這項以現金進行收購案仍相當看好，受到收購消息刺激，動視暴雪股價在週二收盤大漲25.88%，微軟收低2.43%。

微軟期望這筆收購案能在2023年會計年度（今年7月開始）完成，但美國目前正在加強監管大型科技公司的併購案，如果這次交易無法獲得主管機構批准，微軟將須向動視暴雪支付30億美元（約台幣828億元）的分手費。

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