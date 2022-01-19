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隨機殺人、霸凌獄友順利逃死　高院：王秉華幾經思量自首

▲騎士遇害倒地，王秉華（左）冷漠走回車上。（圖／翻攝Youtube）
▲騎士遇害倒地，王秉華（左）冷漠走回車上。（圖／翻攝Youtube）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-19 12:52:04

25歲王秉華在路邊隨機砍殺林姓機車騎士後，冷血離去，經前妻勸說自首，他落網後聲稱符合自首要件，聲請精神鑑定，但北院直指他自首是因「情勢所迫」，不符減刑規定判死。高院合議庭審判長陳芃宇，受命法官曹馨方，陪席法官陳俞伶卻認為，王是幾經思量斟酌後自首，節省訴訟資源，符合自首減刑規定，撤銷死刑，改判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

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高院發言人連育群表示，被告對於殺人犯行坦承不諱，且有卷內資料為證，事證明確，觸犯《刑法》271條第1項殺人罪；被告殺人後雖攜帶兇刀駕車逃離現場，但在前妻不斷勸說、要求報警下，他最終不再逃逸，將車輛停靠路邊，並主動向警方自首、等候警方逮捕，節省訴訟資源，符合《刑法》62條自首減刑規定。

▲高院發言人連育群說明承審合議庭撤銷死刑判決，改判無期徒刑、褫奪公權終身的理由。（圖／高院提供）
▲高院發言人連育群說明承審合議庭撤銷死刑判決，改判無期徒刑、褫奪公權終身的理由。（圖／高院提供）
撤銷原判決理由，高院合議庭認為，原審認被告自首是出於「情勢所迫」而不得不然，並非本於真誠悔悟，與自首減刑的立法意旨不符，不依規定減輕其刑，自有違誤；被告上訴指摘原審未適用自首規定量刑不當，為有理由，自應由高院撤銷改判。

合議庭審酌，被告個性衝動、情緒管理及自我控制能力不佳，僅因與前妻發生爭吵，為宣洩心中憤怒情緒，即持刀刺殺與其毫無關連之被害人，視人命為草芥，行徑冷血，極端惡劣，並造成永遠無法回復的損害，被害人家屬也因而家庭破碎，身心承受巨大苦痛，並就其他量刑因子全盤考量及綜合評價，認量處無期徒刑，將被告與社會長久隔離，已足收懲儆之效而達社會防衛之目的，並可使被告悔悟反省所為，對自己所為罪行負責，並宣告褫奪公權終身。

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