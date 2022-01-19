越級打怪！雷艾美攀岩變「蜘蛛女」

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行程滿滿的鼓鼓呂思緯，為了跟衝浪國手一起訓練，趁著演出空檔到台東金樽，拜師「台灣衝浪教父」郭恆良（咕咕）。這段培訓期間，歌手鼓鼓化身為衝浪手鼓鼓。為了追第一道浪，他不僅跟隨國手作息，每天凌晨四點起來衝浪，到了下午，咕咕教練更要求健身教練「要操死他！」，鼓鼓必須加強核心穩定訓練，才能在海上衝浪時能更抓準平衡。
如此高壓密集的訓練讓原本對體力很有自信的鼓鼓，累到忍不住直呼「這其實不是很好玩！」，接著笑道「經過這次專業的訓練，更加了解國手的辛苦，不敢想像自己可以成為專業衝浪選手，但學習了更多專業知識之後，以後衝浪更能體會出其他樂趣。」跟隨國手生活，讓鼓鼓了解專業衝浪手的養成，未來不再只是衝完一道浪就開心了。
「全明星」路跑女神雷艾美，在台灣亞青女子攀岩國手姚廷蓁教練指導下，挑戰國手入門等級——攀上15公尺高、斜度30度的刁鑽路線。為了完成攀岩挑戰，艾美主動剪掉因工作需求剛做好的美甲，更時常跑攀岩場自主訓練，即便爬到手抖仍積極備戰屬於自己的單挑項目，超高鬥志也讓教練及導演留下深刻印象。 雷艾美成蜘蛛女，一度落淚、手抖挑戰五層樓高攀岩牆
回憶挑戰期間，雷艾美提到自己曾因不甘心而一度淚灑岩場，更在驗收日當天，緊張到花兩個小時不斷跟全身肌肉喊話「就靠你們了！」可愛率真的性情十足圈粉。在體驗攀岩過後，雷艾美也更切身體驗到「身為越級者就是要去想辦法克服這個運動帶給你的恐懼，越過障礙！」
曾橫掃各大鎖舞（Locking）賽事的許凱皓，這次則發下豪語「要挑戰就要挑戰最難的！」，瞄準堪稱極限運動的霹靂舞（Breaking）。原以為深厚舞蹈功底能讓自己輕鬆跨足霹靂舞界，卻被奧運顧問柏均教練放話「只要玩玩的話，不要來找我！」。 許凱皓發下豪語「要就挑戰最難的」，克服氣喘挑戰霹靂舞(Breaking)
「我必須說，那段練習的時間對我來說真的是人生中最累的時刻！」由於霹靂舞講求瞬間爆發性，因此許凱皓被要求提升心肺耐力，動輒百下起跳的肌力訓練。為了將連續大小招做到精準到位，許凱皓會抓空檔到家裡頂樓練習。到了驗收日當天，許凱皓的壓力值更是高到爆表，深怕有哪個動作沒接好就大出糗，面露有別以往的緊張神情，嚴陣以待。
《越級者》揭秘大明星的國手挑戰
至於三位「越級者」的最終成績如何？魔鬼訓練激發出三人哪些不同於以往的潛力？面對超高強度訓練時，大明星又會流露出怎樣迷人的真性情？答案都在極限實境秀《越級者》裡！邀請民眾不妨趁著即將到來的春節假期，上Red Bull 台灣官網、Instagram及LINE TV，緊盯鼓鼓、雷艾美、許凱皓如何突破自我，為虎年注入滿滿正能量！