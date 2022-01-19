張懸宣告結束2年短命婚！獨扛孩子監護權 離婚原因曝光
出道20年的安溥（張懸）近期舉辦全新巡演「曾經與你相遇-安溥Anpu」演唱會，而在昨（19）日演唱會上，她無預警丟下已經離婚的震撼彈，震驚演藝圈。她也分享與老公離婚的原因：「應該是人生觀與經營婚姻的方式不同。」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-19 14:00:00
安溥在演唱會上，向歌迷宣告自己恢復單身，原來她是在開演前的下午，與前夫到戶政事務所辦離婚，她堅強表示：「總之呢，我一切都好！」也笑說：「我已經40歲，已經脫離賀爾蒙的壓力，而且去酒吧不用擔心有人跟我搭訕，但我更期待我40歲，為自己做的所有決定做些什麼。」
而她面對恢單後的第一晚，不是跑到酒吧，而是趕著回家陪孩子入睡，一肩擔起監護權的她，透露自己與前夫離婚後與孩子之間的相處溝通並不會特別引導，她表示：「但生活上的變動都有用孩子還能聽懂的話語去說明，孩子身邊親近的人都還在，大家看待的方式也都很開明溫和，而且孩子跟爸爸和親人都很親，所以以生活環境來說目前還算穩定。」
被問及離婚的原因，安溥表示：「應該是人生觀與經營婚姻的方式不同，在雙方都很真心盡力的情況下，理解到磨合與磨耗的差別，所以讓舊有的關係先能有個結束，再看彼此的人生跟各自的成長，能帶我們再去體會什麼。」最後她不忘感謝前夫：「全華人世界最了不起的男人就是我的前夫，跟我結婚是很勇敢的一件事，（對他）除了感激、還是感激。」