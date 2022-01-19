新住民手作圍巾超吸睛！新竹移民署宣導防範非洲豬瘟

《四方報》報導，隨著農曆新年將近，移民署新竹市服務站特邀請新住民及其家屬共同迎接虎年。18日移民署舉辦新住民家庭教育及法令宣導活動「交織幸福．圍你傳情」，邀請轄內著名社區大學講師沈庭秀，教導學員如何創造家庭幸福藍圖。移民署新竹市服務站在活動中再次宣導「非洲豬瘟防疫措施」，期望新的一年，大家能共同守護台灣。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-19 13:28:11
這次活動講師長期致力於社會公益活動，並於多所社區大學講授教課，藉由課程講述有效的婚姻家庭經營，為了讓學員學以致用，更帶著學員編織圍巾，回家傳情。冬天到來，天氣漸冷，關心家人也可以透過簡單方法傳達暖意，只要準備好毛線，不需要工具，徒手就能編織溫暖脖圍，還可以運用同色系、同款式，讓每個家人都得到一條特色圍巾。講師向學員強調，課程中他想要傳達的是家人間的相處，有時也需要小小的驚喜，才能將「愛」更顯為突出。
來自大陸的寶妹（化名）相當滿意自己做的脖圍，她笑著說：「回去要努力製作，家人一人一條，過年戴出門，多羨煞他人呀，看起來就是幸福無比！」另外，新竹就業中心也在會場上宣導新住民就業服務資源，幫助學員做好進入職場前的準備，鼓勵新住民朋友發展長才，一起共創美好未來。
移民署新竹市服務站主任藍紹譽表示，冬天戴圍巾不僅僅是裝飾更是實用。活動最後也感謝新住民朋友在這段時間共同防疫守臺灣，在防範新冠肺炎之餘別忘記「防堵非洲豬瘟全民一起來！」，提醒新住民朋友泰國及越南均已列入非洲豬瘟疫區，攜帶、郵寄豬肉製品最高可罰新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金，不能當場繳清罰款者，將拒絕入境直接遣返，切勿以身試法。
移民署「110學年度新住民與其子女培力獎助（勵）學金計畫」自111年2月14日開始報名，鼓勵優秀新住民朋友與子女嘗試申請，希望透過獎助（勵）學金發放，協助減輕家庭經濟負擔，共同激勵其努力向學。藉此活動，提早向大家拜早年，期許新的一年防疫成功，新年快樂！