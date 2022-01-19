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台北市暫緩國中小學校外教學到2月底　寒輔改採線上教學

▲台北市19日宣布所有國中、國小和幼兒園的校外教學將暫停實施。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲台北市19日宣布所有國中、國小和幼兒園的校外教學將暫停實施。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 13:41:40｜2022-01-19 14:01:11

本土疫情延燒，昨（18）日有媒體報導高雄小學生因畢旅被取消而哭泣，不過台北市也跟進，今天宣布所有國中、國小和幼兒園的校外教學將暫停實施，暫停期間為1月21日到2月28日，另寒假所有的課業輔導與學藝活動也要延後或改成線上教學。

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台北市教育局長曾燦金受訪時進一步補充表示，體育賽事一樣暫緩至2月底，3月再看情況調整。課業輔導活動若是技職選手、運動選手、表演藝術選手訓練可以維持辦理，但要加強防疫，家屬必須簽署同意書，老師、教練必須打滿2劑疫苗且滿14天，場地要充分進行清潔消毒。

曾燦金也指出，若是寒假期間屬於照顧或托育性質的課後輔導班，原則上會維持辦理，但一樣必須加強防疫，透過申請後實施。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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