羽球／世界球后戴資穎和口罩國家隊推2.0聯名商品

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2.0 TTY 聯名款口罩，以最近很火紅的韓國魚形立體口罩，呼吸空間較大，兩側包覆性戴起來更舒適，搭配小戴最喜歡的黃色，加上羽球幾何圖形的「暖陽」4D口罩，傳達對於未來懷抱無比的希望，也代表小戴就像是大家心中的小太陽，帶給大家正向的力量 。另一款口罩則是以 「星空」為名的一般耳帶醫療平面口罩，墨綠色的設計營造出浩瀚的星空宇宙，傳遞沒有極限不要設限自己的勇氣與自信。這二款口罩代表著小戴不同的風格，上場比賽時拼勁有個性的一面以及私底下可愛童心的一面。除了2款口罩，此次更推出抗菌濕巾，可用於個人清潔與周圍環境和物品的擦拭使用，也可以用來擦拭運動器材，是出門在外能隨手清潔的好夥伴。10抽一次性抽取包裝，方便攜帶，外包裝印有小戴打球英姿，讓小戴與您一起共同防疫。
過年前特別推出反手拍魔幻禮盒，內含3款產品的TTY反手拍魔幻禮盒，以藍綠搭配黃色TTY logo的外盒設計和印有Truly Trust Yourself的文字，除了上面提到的口罩和溼巾，小戴有一份特別禮物送給粉絲們，就是小戴的簽名卡，背面有是小戴親筆寫下的「相信自己 永不放棄」的書寫字，無論在多艱難的困境下，都要堅定地相信自己沒有極限，同時懷抱著希望，一切都會很美好。過年和西洋情人情即將到來，非常適合送給想要守護的人，大家都要健康平安。