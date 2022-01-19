COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

羽球／世界球后戴資穎和口罩國家隊推2.0聯名商品

▲世界球后戴資穎和口罩國家隊推2.0聯名商品。（圖／取自戴資穎IG）
▲世界球后戴資穎和口罩國家隊推2.0聯名商品。（圖／取自戴資穎IG）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-19 13:51:45

▲世界球后戴資穎和口罩國家隊推2.0聯名商品。（圖／取自戴資穎IG）
▲世界球后戴資穎和口罩國家隊推2.0聯名商品。（圖／取自戴資穎IG）
去年世界球后戴資穎與口罩國家隊康那香推出世界第一聯名款口罩，傳遞小戴追逐夢想及無所畏懼的勇敢精神。今年，由於疫情持續不穩定，戴資穎與康那香再度攜手推出2.0 TTY聯名系列商品，同時恭喜小戴以超神反手拍突破個人世錦賽最佳紀錄獲得銀牌，此次推出的商品特別以戴資穎英文名字縮寫TTY= Truly Trust Yourself為主要設計概念，傳遞戴資穎在無數的比賽征戰中，始終相信自己可以做到，不斷地突破自己，而最終站穩世界球后舞台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
康那香為小戴設計推出2款不同樣式的時尚口罩和抗菌濕巾，同時特別設計一款小戴專屬反手拍魔幻限定禮盒，禮盒內容除了有２盒醫療口罩＋５包抗菌溼巾外，最珍貴的是有一張小戴簽名卡，限量2,000盒，1/20 正式上市。戴資穎與康那香期望在此疫情當下，大家仍舊可以堅定地相信自己不要放棄，挑戰自己的極限。

▲世界球后戴資穎和口罩國家隊推2.0聯名商品。（圖／官方提供）
▲世界球后戴資穎和口罩國家隊推2.0聯名商品。（圖／官方提供）

2.0 TTY 聯名款口罩，以最近很火紅的韓國魚形立體口罩，呼吸空間較大，兩側包覆性戴起來更舒適，搭配小戴最喜歡的黃色，加上羽球幾何圖形的「暖陽」4D口罩，傳達對於未來懷抱無比的希望，也代表小戴就像是大家心中的小太陽，帶給大家正向的力量 。另一款口罩則是以 「星空」為名的一般耳帶醫療平面口罩，墨綠色的設計營造出浩瀚的星空宇宙，傳遞沒有極限不要設限自己的勇氣與自信。這二款口罩代表著小戴不同的風格，上場比賽時拼勁有個性的一面以及私底下可愛童心的一面。除了2款口罩，此次更推出抗菌濕巾，可用於個人清潔與周圍環境和物品的擦拭使用，也可以用來擦拭運動器材，是出門在外能隨手清潔的好夥伴。10抽一次性抽取包裝，方便攜帶，外包裝印有小戴打球英姿，讓小戴與您一起共同防疫。


過年前特別推出反手拍魔幻禮盒，內含3款產品的TTY反手拍魔幻禮盒，以藍綠搭配黃色TTY logo的外盒設計和印有Truly Trust Yourself的文字，除了上面提到的口罩和溼巾，小戴有一份特別禮物送給粉絲們，就是小戴的簽名卡，背面有是小戴親筆寫下的「相信自己 永不放棄」的書寫字，無論在多艱難的困境下，都要堅定地相信自己沒有極限，同時懷抱著希望，一切都會很美好。過年和西洋情人情即將到來，非常適合送給想要守護的人，大家都要健康平安。

▲世界球后戴資穎和口罩國家隊推2.0聯名商品。（圖／官方提供）
▲世界球后戴資穎和口罩國家隊推2.0聯名商品。（圖／官方提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀