學生深耕新住民議題！「新住民文化AI影像辨識」作品曝
《四方報》報導，新北市積極推廣AI人工智慧教育，在17日於福和國中辦理「新北X師大X威盛AI產官學合作儀式」，在展覽上展出新住民議題製作「新住民文化AI影像辨識輸送帶」作品，讓觀展者了解AI影像辨識如何與緬甸、越南宗教文化及特色結合。教育局長張明文表示，元宇宙興起，連帶關鍵技術AI人工智慧更形重要。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-19 14:14:38
據悉，本次威盛電子股份有限公司提供300套價值百萬的AI影像辨識套件，由新北市發送8縣市、共計26間自造教育及科技中心及其服務國中小學校達100間以上，打造AI教育大聯盟。合作儀式由教育局長張明文、臺灣師範大學師培學院副院長陳玉娟及威盛電子教育事業總經理王明德揭開序幕，宣示企業與學術界合力共創新北AI教育藍圖。接著由福和自造教育及科技中心學生介紹利用這次企業提供AI影像辨識套件所設計的AI智慧小車競賽。並邀請來賓與學生體驗AI課程活動，例如結合新住民議題製作「新住民文化AI影像辨識輸送帶」作品。
威盛電子教育事業總經理王明德表示，威盛集團一直致力於推動科技普及教育，希望能運用科技幫助教育，提供學校創造栗人工智慧學習套件，不僅能協助老師更容易教授AI人工智慧，更可以讓學生透過豐富多樣課程動手實踐創作，讓學習AI變得更有趣。
臺灣師範大學師培學院副院長陳玉娟也指出，臺灣師範大學在產官學合作下強化師資培育的AI課程，科技相關系所也將培育中小學更優質AI教師並研發中小學相關教材，協助全國學校深化AI教育。
教育局表示，新北市從創客教育及科技教育整合資源共同推動AI教育，本次活動透過與臺師大和威盛共同舉辦智慧小車競賽及相關師資培訓活動，共同打造新北AI大聯盟。同時，新北市持續朝「新北自造城」邁進，提供學習新興科技的舞台並增強學生科技素養能力，培育具備未來科技的全方位人才。