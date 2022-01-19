弄亂就吼叫！安德魯王子愛絨毛玩偶 連擺放位置都講究
英國女王女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）次子約克公爵（安德魯王子）陷入性侵官司，先前更因此遭王室拔除軍事銜頭及贊助，並且禁用「殿下」尊稱，將以普通公民身分受審。不料事件尚未落幕，又有一名卸任的皇家保鑣爆料，安德魯王子在床上放滿了絨毛玩偶，若是傭人未按照順序擺放，安德魯王子就會「辱罵」他們。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-19 14:19:21
根據英媒《Metro》報導，前皇家保鑣佩吉（Paul Page）日前接受訪問時爆料，稱安德魯王子的床上放滿了絨毛玩偶，數量多達50至60隻。如果傭人沒有按照正確的順序放好，安德魯王子會對他們「大吼大叫」。
佩吉進一步補充，他曾看過一張照片，那些玩偶多數都是穿著套裝的熊。若是傭人沒有照著照片上的順序擺放，安德魯王子就會對他們鬼吼鬼叫，甚至使用羞辱性的言詞。
報導指出，佩吉曾在1998至2004年間任職於英國皇室及特殊人士護衛司令部，在職期間他能夠進入安德魯王子的私人住所。
與皇室關係密切的作家戴伊（Elizabeth Day）也證實佩吉的說法，表示自己曾在2019年得知安德魯王子這項「奇怪」的收集癖好。戴伊認為，「一個成年人竟然這麼喜歡絨毛玩偶很奇怪」。
安德魯王子去年遭美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）在美國曼哈頓聯邦地方法院提出民事訴訟，指控對方曾在2001年對未滿18歲的她性侵，但安德魯王子否認這項指控。雖然安德魯王子的律師聲請法官撤銷這起性侵訴訟，但紐約地方法官先前駁回聲請。