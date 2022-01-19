名家論壇》吳崑玉／福島食品開放否？請用科學說服我

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為什麼該相信科學？多數農產在產製過程中，難免有各種污染，除了農藥或人工添加物，水源、土壤、空氣都可能帶有某種毒素或自然輻射。台灣推動有機農業，但實際上全台灣幾乎找不到一塊土地，方圓二十公里內完全無污染。花蓮縣大力宣揚「有機花蓮」，實際上只能做到「無毒、生態、天然」。而所謂「無毒」，僅是儀器所能檢驗出來的毒物，在官定殘留標準容許值之下，無法一塵不染。即使如此，花蓮縣被認證的有機農戶僅約500戶，有機耕地面積2433公頃(24.33平方公里)，不到台北市面積的十分之一。如此已約佔全台四分之一，全台灣有機耕地大概只有農地面積的1%。有機無毒？容易嗎？我們平常吃的東西，99%無法那麼完美的潔淨有機，那我們在食安上是一直在吵什麼？
所以，國際食品法典（CODEX Guidelines）很現實，第六條載明:「由於普遍性之環境污染，有機農產品無法保證不含有農藥等殘留物質，然而其生產方式應可使其含量減至最低。…有機農業最重要的目標是將土壤、植物、動物和人類共生社群的健康與生產力進行最佳化。」所謂「最低」與「最佳」，依據的是以科學方法能檢測出來的最低數值與最佳狀態。
問題又來了，什麼才是科學？現代科學並不是上帝交待的先驗鐵律標準答案，而是科學社群多數公認的規則。從馬克斯到黃土條，任何人都可以宣稱他的主張才是科學的，但真正的科學主張需要通過科學社群內，同樣專業，甚至更專業的專家們「同儕審查」才能算數。檢測農產品要靠儀器或化學試劑，這些儀器與藥劑，以及其檢測程序和報告內容，都要得到全世界科學家們的同儕審查，才具有可信度。照卡爾．巴柏的說法，所謂科學就是「可證偽的」，意思是同樣的實驗與檢測，應能得到同樣的結果，否則便是「偽科學」，不能證偽者則根本不科學。科學不是那個大咖或官方說了算的，那叫「權威」，不叫科學。過度聽信權威機構的官方說法，便犯了邏輯學上「訴諸權威的謬誤」。
所以，當人們對萊豬或福島食品有疑慮時，不管懷疑理論講得有多麼合情合理？最終還是得回到「食品檢測」這個程序上。你可以揪集全世界最有名的食品學家、毒物學家、和農業專家，派人到福島及其臨接縣市，去檢測它們的農作物、土壤、空氣、水源，到市場或海裡取水撈魚驗其輻射，把所有想輸台入關的食品全部檢驗一遍。如果你不相信官方報告，也可以學網紅四叉貓精神，秘密潛入當地採樣送驗。但就是不該用自己的疑神疑鬼去搞食安政治學，甚至完全不理科學數據，便發動一波又一波的政治鬥爭。
講白了，兩大黨都沒有從四大公投中得到教訓，才會又生出今天的福島食品爭議，但群眾們已經累了。贏家和輸家都忘了，藍綠交互輾壓，完全沒有動搖民眾原本正反觀點。直到後來政府提出數據並說明具體作法，才讓多數人瞭解實情，最後投下不同意票。所以，當綠委提議把「核食」改名「福食」，政府訴求這是加入CPTPP關口，全世界都開放福島食品，只有中國與台灣不開放時，那是在講政治，不是在講科學。如果福島食品沒有輻射殘留，請先把各項現地檢測數據拿出來給我看，而不是官方拍胸脯保證沒問題。在食安這一塊，沒有幾個人會相信官方吉娃娃，真實的檢測結果才是說服群眾的王道。
反對方也是一樣，2018公投是法律，不是科學。你可以懷疑福島核電廠事故後，日本排放核廢水入海，對生態造成何種衝擊?那就該去進行海洋研究，把檢測數據拿出來，有問題便把附近漁產列為禁止輸入，而非通殺福島生物。
換句話說，攻防雙方，都不應只靠著官方文件和間接證據在那裡吵翻天。有疑問就去做檢測、做研究、做田野調查，而不只是坐在家裡拿其他日本食品被動檢測結果來說嘴。「產地檢測」這種事是有前例的，台灣農產品輸往中國需要走綠色通道，中國便派員進駐省農會等單位做產地認證與抽檢，此事並非不能跟日本談判。有了確實數據，雙方政治攻防才有科學作為底線與依據。而非成天像老婆懷疑老公外面有小三一樣，靠開燈夜審或大吵大鬧來驗證自己的懷疑與清白。
台灣最大的麻煩，就是經常把可以用科學解決的問題，丟去給政治高層或名嘴解決。然後又把政治裁決便能搞定的事，甩給法律解決(如:勞委會告關廠工人)。現在又愛把可以用科學和法律解決的爭議，丟給吃瓜群眾公投。使得社會更加缺乏信任，政治爭議不斷。然後什麼事都做不成，也沒有人知道為什麼？
話說回來，如果科學檢測福島食品真的輻射殘留超標，那該怎麼辦？這有什麼好問的？超標就不能進來啊！任何政治決定不能以國民食品安全為代價，這是政府的基本原則，誰搞鬼就該被推倒。相反的，如果福島食品通過了層層科學檢驗，那我們還有什麼好反對的？盲目性的懷疑反對，只會讓台灣看來像群神經病集合的島國，全世界都會拒之門外。
五四運動的德先生和賽先生，應該是對相輔相乘的好兄弟，藍綠兩黨卻活活把他倆拆散。台灣民主治理想步上正軌，就必須讓賽先生儘快歸寧，並讓吵鬧不斷又不科學的食品政治學，入土為安！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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