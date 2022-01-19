路口號誌遲閉車禍頻傳　議員砲轟交通局改善

台中市西屯區台灣大道三段與黎明路平面路口，因紅綠燈號誌遲閉問題，導致元旦迄今短短半個多月的時間就發生了 7 起車禍事故，造成 8 人受傷。市議員林祈烽說，去年就有多位駕駛人及當地里民向他與立委張廖萬堅反映過此問題，多次找市府交通局和警察局等單位會勘要求改善，但交通局卻以會影響下國道一號交流道的車流為由，遲遲不願取消路口號誌遲閉的不同步情況，他批評交通局麻木不仁，難道要有更重大的人命傷亡，市府才願意改善嗎？

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林祈烽表示，台灣大道三段（往東海大學方向）左轉黎明路的平面路口，白天因為有號誌遲閉管控，兩邊相差 10 多秒，有些駕駛人以為路口號誌是同時變燈，不知交通局因有交通流量管控的問題，有特別調整秒差，時常造成駕駛人誤判燈號。

林祈烽指出，許多駕駛人因搞不清楚狀況，經常在路口發生交通事故，根據警察局統計，單是去年 (110 年 ) 一整年就發生了 91 起車禍案件，造成 70 人受傷。今年一月才剛過一半，就在路口發生了 7 件車禍事故，造成 8 人受傷，幾乎都是駕駛人未注意號誌變換問題，以為號誌都變綠燈了就想通行，但在路口和對向直行來車發生碰撞後，才知道原來號誌沒有同步，兩方向是有秒差的問題。

林祈烽說，去年也有公車司機疏忽號誌變換，以為綠燈就開車前進，後來在路中央緊急剎車才沒有釀成意外，但也讓現場的其他駕駛人及乘客都受到驚嚇。他也曾找來交通局和警察局等相關人員一起會勘，要求要取消號誌遲閉管控，以免車禍案件頻傳，但交通局以事關台灣大道交通流量為由，遲遲不願改善。

林祈烽批評，市府為了維持台灣大道的交通順暢，難道就可以讓此路口不斷發生車禍事故嗎？難道市府一定要有人員嚴重的傷亡才願意調整改善嗎？他要求交通局和警察局要立即想出解決辦法，不能讓車禍意外因號誌遲閉問題經常發生。

交通局表示，台灣大道與黎明路口因進城方向車流大於出城方向車流，故原號誌設計進城方向遲閉，以紓解大量的進城車流；市府為提醒該路口是特殊時相，已調整路口左彎待轉區及設置相關告示牌面，並針對左轉車流設置紅燈倒數，以提醒用路人依燈號行駛。