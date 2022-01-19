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桃機落地即採檢範圍擴大！增列印度及東南亞航線航班旅客

▲指揮中心說明擴大桃機落地即採檢範圍。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明擴大桃機落地即採檢範圍。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 14:44:09

中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，鑒於印度、東南亞疫情持續升溫，為及時防堵疫情，自1月20日零時起（航班表定抵台時間），增列印度及東南亞（菲律賓、柬埔寨、泰國、越南、緬甸、印尼、馬來西亞、新加坡）航線航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿／集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側後送醫院或集中檢疫所/加強版防疫旅宿。

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指揮中心指出，旅客抵臺時須進行「落地採驗」之航班為歐美、中東、紐澳及本次新增之印度、東南亞航線航班，籲請旅客配合入境檢疫作業。

▲指揮中心說明桃機前進指揮所應變作為。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明桃機前進指揮所應變作為。（圖／指揮中心）
指揮中心再次強調，邊境管制為防範COVID-19疫情之重要關鍵，入境旅客抵臺時應主動配合邊境檢疫措施，並依指揮中心規定的交通方式前往檢疫地點，同時遵守檢疫期間各項檢疫、防疫措施，落實全民共同抗疫，以維護國內社區安全。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明桃機前進指揮所應變作為。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明桃機前進指揮所應變作為。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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