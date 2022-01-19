《華燈初上》第三季快來了　林心如公布上線時間

Netflix懸疑劇《華燈初上》昨（18日）舉行爆料大會，總製作人林心如透露第三季不會在1月登場，「一定是大概2月以後的時間才會播。」劇中她甩霍建華一巴掌，被吳慷仁虧感覺很順手，不是第一次。林心如開玩笑回應：「我的動作戲是家庭糾紛，憋太久了。」讓林心如選擇的話，她覺得比起動作戲，還是喝酒、談戀愛的橋段好拍多了。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-19 14:47:21
談到全劇「行走的荷爾蒙」，大家公認是鳳小岳，胡瑋杰指出鳳小岳講話習慣盯著對方，郭雪芙附和鳳小岳眼睛「一直漏電」，張軒睿笑說不敢看鳳小岳眼睛，「看到不敢看，真的會被電。」章廣辰爆料，劇中很多道具不能碰，有次楊祐寧坐上去，美術妹妹立刻走回來指責「這個不能坐」，但鳳小岳不小心坐了，美術妹妹就裝作沒看到，他笑說：「祐哥超不爽。」
第二季吳慷仁反串的媽媽桑「寶寶」掀起討論度，謝欣穎說：「看到他拿水果籃進來，不小心真的笑出來，因為他本身就很高，又穿很高的高跟鞋，整個就很巨大，胸部也巨大，很難不笑。」郭雪芙被吳慷仁表演流連酒客間的媚態逗得很開心，她指出吳慷仁高頻率嬌喊「太誠實了啦」那句台詞太洗腦，「我想說女生真的這樣叫嗎？不小心把這句話放在心裡。」