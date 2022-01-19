印尼NFT自拍照淨賺百萬美元！這組最貴自拍照價格更狂
《四方報》報導，1位印尼的學生Ghozali Ghozalo，在1月9日把將近四年、近1,000張的自拍照「Ghozali Everyday」系列製成NFT於Opensea交易，交易量接近100萬美元（約等同於3000萬元新台幣），而且價格還在升值。如果繼續上升，將挑戰「最貴自拍」的名號，不過，目前最貴的自拍照依然是由知名女性攝影大師Cindy Sherman在1981年創作的彩色自拍照《Untitled #96》。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-19 14:50:35
據悉，這張自拍照於2011年以389萬美元（約等同於新台幣1.16億元）之天價售出，成為世界上最貴的攝影作品，雖然後來就被另一位大師Richard Prince的作品《Rhein II》超越了，不過後者是一幅風景照，所以「最貴自拍照」還是落在這位自拍女王身上。不過自拍女王的地位在未來或許有可能會因為NFT市場的崛起，而有被超越的可能性。她的另一幅作品，同樣是自拍的《Untitled #153》，亦賣出277萬美元（約等同於新台幣8,310萬元）。
而突發奇想將4年來的自拍照上傳到Opensea的印尼學生Ghozali Ghozalo，甚至在每張照片註解那天在思考什麼，包括「這一晚我因為胡思亂想而無法入睡，接著我想起來明天要去上學。」當他意外賺到鉅款而上新聞後，外界都十分震驚，原因是他的外型並非普世價值的帥哥，卻能挖到一桶金，讓人讚嘆NFT市場的奧妙。連Ghozali Ghozalo本人一開始都只是以「惡搞」的心情上傳自拍照，沒想到真的有許多買家，讓他自己都十分驚訝。
至於成名原因，根據印尼媒體《Crypto Briefing》報導，印尼知名大廚珀諾莫（Arnold Poernomo）以及印尼潮 T 企業家 Jeffry “Jejouw” Jouw 等名人看到他的自拍照感覺很有創意，私底下幫忙宣傳，才讓這位貧窮少年的自拍照價格一飛衝天。目前他的生活沒有受到太大變化，他甚至在推特說，自己的父母還不知道兒子一夕竄紅，希望大家拿到他自拍照後不要拿去做奇怪的事，他很怕讓父母傷心。他相信所有網友和買家會善用，也歡迎大家拿去做迷因圖。